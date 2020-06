„Bewusst gesund“: Fehlstellung – das hilft bei Hallux Valgus

Fehlstellung – das hilft bei Hallux Valgus

Unter Hallux Valgus versteht man eine Abweichung des Großzehenwinkels. Frauen sind davon deutlich häufiger betroffen als Männer. Das liegt u. a. an zu engen Schuhen oder Schuhen mit hohen Absätzen. Aber auch eine zu schwache Fußmuskulatur und familiäre Vorbelastung spielen eine Rolle. Da sich der Vorfuß mit Fortschreiten der Erkrankung immer weiter verbreitert, wird der Schuhkauf zu einer echten Herausforderung für Betroffene. Aber vor allem die Schmerzen durch Entzündung und die Verhornung der Haut machen den Hallux Valgus zu einem ernsten Problem. Doch mit spezieller Fußgymnastik können die Schmerzen gelindert werden. Gestaltung: Denise Kracher.

Stilles Leiden – Fettleber und ihre Folgen

Nicht nur übermäßiger Alkoholkonsum, auch der Lebensstil der westlichen Welt kann die Entstehung einer Fettlebererkrankung auslösen. Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung führen zu Fetteinlagerungen in der Leber und zu Folgeerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder einer Leberzirrhose. Eine Fettleber gilt daher längst als ernsthafte Volkskrankheit: Bereits jede/r zweite bis dritte Erwachsene über 50 Jahre ist davon betroffen. Die gute Nachricht: Durch gezielte Ernährungsumstellung, etwa mit Hilfe eines Leberfasten-Programms, kann eine Fettleber in den meisten Fällen wieder geheilt werden. Gestaltung: Silke Tabernik.

Blutspenden

Am 14. Juni findet jährlich der Weltblutspendetag statt. Er soll darüber informieren, welch enorme Bedeutung Blutspenden sowohl für medizinische als auch wissenschaftliche und pharmazeutische Zwecke hat. Bis zu einer halben Million Blutspenden müssen in Österreich jährlich aufgebracht werden, um allein den Bedarf der Krankenhäuser zu decken. Seit der Verbreitung des Coronavirus konnte ein Rückgang der Spendebereitschaft beobachtet werden. Dabei spielen Blutspenden besonders in der Behandlung von Patientinnen und Patienten und der Erforschung von Impfstoffen eine wichtige Rolle.

Trockenes Auge

Stundenlanges gebanntes in den Computer Schauen reizt die Augen. Sie beginnen zu jucken, zu brennen und Betroffene haben das Gefühl, Sand im Auge zu haben. Auch trockene Raumluft kann diese Symptome auslösen. Prof. Siegfried Meryn informiert, was man am besten dagegen tun kann.

Durstlöscher – Kräutersirup zum Selbermachen

Blüten und Kräuter haben derzeit Hochsaison. In flüssiger Form als Sirupe sind sie nicht nur ein erfrischender Durstlöscher, sondern tun auch der Gesundheit gut. Elke Piff baut auf ihrem Biokräutergarten im Südburgenland an die 70 verschiedene Kräuter an, darunter auch so manche Raritäten. Sie verarbeitet nicht nur Pflanzen wie den allseits beliebten Holunder zu Saft, sondern zeigt, dass sich auch aus Salbei, Brennnesseln, Schafgarbe oder Basilikum gesunde Getränke herstellen lassen. Gestaltung: Silke Tabernik.

