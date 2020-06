Schieder: EU geht gegen Fake News vor

Mehr Transparenz bei Facebook & Google – SPÖ-Europaabgeordneter fordert bessere Bezahlung von FaktencheckerInnen

Wien/Schieder/EU/Internet/Medien (OTS/SK) - EU-Außenbeauftragter Josep Borrell und die EU-Kommissarin Vera Jourová präsentieren heute die neue EU-Strategie gegen Fake News. "Gerade die Coronakrise zeigt, dass das Internet immer mehr zum Desinformations-Werkzeug missbraucht wird. Diese Flut an Fake News während COVID-19 stellt nicht nur eine Gefahr für unsere Gesundheit, sondern auch für die Demokratie dar", so SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder.

"Ich unterstütze den Vorschlag der EU-Kommission, monatliche Berichte der Konzerne zu verlangen. Auch wenn Plattformen wie Facebook und Twitter sich ihrer Verantwortung langsam bewusst werden, müssen wir in Zukunft viel engagierter und enger zusammenarbeiten. Die Zeit der Freiwilligkeit ist definitiv vorbei", so Schieder. Neben mehr Transparenz brauche es auch mehr Geld für diejenigen, die tagtäglich falsche Behauptungen widerlegen. "Es ist die Aufgabe von Facebook, Google & Co., ihre MitarbeiterInnen und Organisationen, die in deren Auftrag Faktenchecks durchführen, vernünftig zu bezahlen und für die notwendige psychologische Betreuung zu sorgen, die bei diesem Knochenjob unbedingt notwendig ist. Am Geld dürfte es ja nicht mangeln, denn die Internetkonzerne fahren Milliardengewinne ein und leisten kaum Steuerabgaben in der EU", betont der SPÖ-Europaabgeordnete.

"Wenn sich immer mehr Menschen vor allem auf Social Media informieren, müssen wir auch in die Medienkompetenz investieren. Die vielen positiven, technologischen Fortschritte, die wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, offenbaren auch ihre Schattenseiten, zum Beispiel Bots und Deepfakes eingesetzt werden, um Falschinformationen zu verbreiten und Wahlen zu beeinflussen. Es wird immer schwieriger, Fake News auch als solche zu erkennen. Dagegen muss sich die Demokratie wehren können, dafür muss die EU eintreten", so Andreas Schieder. (Schluss) sc

