Knalleffekt in Causa kitzVenture: Unternehmen zahlt Anlegern ihr Kapital plus Zinsen aus

Tiroler Unternehmen hält Wort und bedient seine Anleger mit Zinsen und Zinseszinsen

Wien/Kitzbühel (OTS) - Ein von Politikern und Medien hochgespielter Wirtschaftsskandal in Westösterreich ist keiner mehr: Nachdem das Tiroler Unternehmen kitzVenture die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausbezahlung eines qualifizierten Nachrangdarlehens erfüllt hatte, wurden umgehend alle Anleger bedient. Die privaten Investoren erhielten ihr Kapital plus der vereinbarten Zinsen von 9,75 Prozent p.a. zurück und freuten sich darüber hinaus auch noch über Zinseszinsen, die die kitzVenture freiwillig und ohne vertragliche Verpflichtung als zusätzlichen Bonus auszahlen konnte.

Damit nimmt einer der größten und seit Jahren von den Medien verfolgten Wirtschaftsskandale in Westösterreich eine überraschende Wendung. „Seit mehr als vier Jahren werden wir von Tiroler Politikern und Interessensvertretern als Betrugsfirma bezeichnet“, so Patrick Landrock, Geschäftsführer der kitzVenture. „Nun ist es Zeit, die Sache ein für allemal aufzuklären und unsere Reputation Schritt für Schritt wiederherzustellen.“

Verantwortliche werden zur Rechenschaft gezogen

Begonnen hat man mit einer Schadensersatzklage gegen die als renommiert geltende Rechtsanwaltskanzlei Greiter, Pegger, Kofler & Partner. „Wir werden dem Gericht Unterlagen vorlegen, die beweisen sollen, dass wir bei der Gründung unseres Investmentgeschäftes von dieser Kanzlei falsch beraten wurden“, so Patrick Landrock. Dabei ginge es nicht nur um den bezifferbaren Schaden von mehr als einer halben Million Euro, sondern auch um die Tatsache, dass es aufgrund dieser falschen Beratung zu allen nachfolgenden und existenzbedrohenden Schwierigkeiten mit Behörden und Finanzmarktaufsicht gekommen sei. Landrock: „Diese Klage soll allen zeigen, die an dieser skandalösen Kampagne gegen unser Unternehmen beteiligt sind, dass wir nicht davor zurückschrecken, jeden – egal in welcher Position er sich befindet – zu seiner rechtlichen Verantwortung zu ziehen.“ Für die beklagte Rechtsanwaltskanzlei wird das Ergebnis des Prozesses natürlich auch entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen.

Bestes Investment

Der erste Schritt zur Herstellung der eigenen Reputation ist nun mit der erfolgten Auszahlung der Anleger getan. Landrock: „Trotz anderslautenden Verleumdungen hatten wir immer das Wohl unserer Anleger im Auge. Hätten wir jemanden schädigen wollen, so hätten wir die Firma an die Wand gefahren und niemand hätte einen Cent gesehen.“ Das Gegenteil aber ist passiert: „Nach einer gelungenen Restrukturierung befindet sich die kitzVenture eindeutig auf Erfolgskurs“, freut sich Landrock. Damit, dass man nun sogar Zinseszinsen aus dem erwirtschafteten Erfolg des Unternehmens ausbezahlt hat, wolle man sich bei allen Anlegern bedanken, die der kitzVenture trotz der medialen Vorverurteilung die Treue gehalten haben. Patrick Landrock: „Wie wir aus zahlreichen Rückmeldungen erfahren konnten, war es für viele das beste Investment Ihres Lebens.“

Über kitzVenture GmbH

Die kitzVenture GmbH mit Sitz in Kitzbühel (Österreich) ist ein in Tirol verwurzeltes und international agierendes Unternehmen. Unterstützt werden Startups und junge Firmen sowohl mit Risikokapital als auch mit Know-how und verschiedenen Dienstleistungen aus den Bereichen IT, Marketing und Vertrieb. Mit einem vielfach erprobten Ansatz zur Entwicklung und Schärfung der strategischen Markenentwicklung verfügt die kitzVenture über ein starkes Instrument zur erfolgreichen Positionierung in den jeweiligen Märkten.

Mehr Informationen zur kitzVenture GmbH finden Sie unter www.kitzventure.com

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Brandner

g.brandner @ matchpr.at

t +43 1 489 44 77

m +43 699 136 28 241



www.matchpr.at



match group gmbH

a-1050 wien, schönbrunner straße 31/2/7