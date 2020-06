„REIGEN“ von Arthur Schnitzler Aufzeichnung von den Festspielen Reichenau 2012

Sendetermin: Samstag, 13. Juni 2020, 22.30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Seit mehr als 30 Jahren finden während der Sommermonate die Festspiele Reichenau statt, am Fuße von Rax und Semmering. In diesem Jahr wird das gesamte Programm, aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus, auf das Jahr 2021 verschoben. Dennoch sollen die Zuschauer von ORF2 in den Genuss einer Aufführung kommen, am 13. Juni wird die Aufzeichnung von Arthur Schnitzlers „Reigen“ aus dem Jubiläumsjahr 2012 gezeigt.

Das ORF Landesstudio Niederösterreich hat die bemerkenswerte 120 Minuten dauernde Inszenierung von Helmut Wiesner aufgezeichnet, die in einer Wiederholung gezeigt wird (Regie: Karina Fibich). ORF Niederösterreich Landesdirektor Norbert Gollinger betont wie wichtig es ist, gerade in Krisenzeiten das Kulturangebot im ORF aufrecht zu halten: „Die Festspiele Reichenau sind ein fixer Bestandteil des Kultursommers und begeistern das Publikum jedes Jahr mit exzellenten Aufführungen, namhaften Schauspielern und herausragenden Regisseuren. In diesem außergewöhnlichen Jahr 2020, nach der Verschiebung der Festspiele, wollen wir den Seherinnen und Sehern die Möglichkeit bieten, ein Stück Festspielgeschichte daheim zu erleben.“

Helmut Wiesner hat in der Schweiz eine Urfassung des beliebten Schnitzler Stücks entdeckt. Die Aufführung war der Höhepunkt der Festspiele im Jubiläumsjahr 2012, zum damals 25-jährigen Bestehen. Schauplatz war der Neue Spielraum in Reichenau, eine moderne Arenabühne. Mitwirkende waren u.a. Petra Morzé und Miguel Herz-Kestranek, Chris Pichler, Jürgen Maurer und Katharina Straßer.

Arthur Schnitzlers „Reigen“ - eine Szenenreihe von zehn erotischen Begegnungen mit Menschen in ganz unterschiedlichen Beziehungsgeflechten - hat heute längst einen festen Platz im deutschsprachigen Theaterleben. Nach der Uraufführung im Dezember 1920 in Berlin galt es als einer der größten Theaterskandale des vergangenen Jahrhunderts, während der ersten Vorstellungen kam es zu tumultartigen Szenen und später sogar zu einem Prozess. Und das wiederum führte dazu, dass Arthur Schnitzler für seinen „Reigen“ ein bis 1982 gültiges Aufführungsverbot aussprach.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572