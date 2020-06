Preisschere in den transdanubischen Bezirken bei Bauland, Häuser und Wohnungen

Wien/Marchfeld (OTS) - Bekanntlich gibt es erhebliche Preisunterschiede am Immobiliensektor zwischen ländlichen Regionen und dem Stadtgebiet. Je näher man der Stadtgrenze kommt, desto teurer wohnt man. Jedoch gibt es auch innerhalb einzelner städtischen Bezirke große Unterschiede.

Betrachtet man im speziellen Transdanubien - so wird der 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk nördlich der Donau im Volksmund genannt - und die angrenzende Marchfeldregion mit ihren 23 Mitgliedsgemeinden im Näheren und vergleicht einzelne Grätzel miteinander, so stellt man eine erhebliche Preisschere fest.

Da unser Unternehmen seit 1929 in Transdanubien ansässig ist und bereits seit über 30 Jahren mit einer Filiale in der „Hauptstadt des Marchfeldes“ - Gänserndorf vertreten ist, sind wir als regionale Experten in der Lage, Ihnen einen Einblick in den Immobilienmarkt von zwei Regionen zu geben, die sowohl geographisch als auch wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind.

Beide Regionen haben im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Gebiete aneinander abgetreten, bis sie schließlich die gegenwärtige Gestalt erhielten und zum einen Wolkenkratzer (wie zum Beispiel der DC Tower mit einer Höhe von 250m im Bezirk Donaustadt) und zum anderen weite offene Wiesen und Ackerflächen das Landschaftsbild prägen, welches einem stetigen Wandel unterzogen ist.

Wir haben für Sie alle wesentlichen Daten und Fakten zum Immobilienmarkt in Transdanubien und der Marchfeldregion erhoben, zusammengefasst und in übersichtlicher Weise dargestellt.

Gleichzeitig wollen wir Ihnen nicht nur Zahlen, Daten und Fakten, sondern auch lesenswerte Geschichten aus den jeweiligen Grätzeln näherbringen.

Transdanubien

21. Bezirk - Floridsdorf

Im Bezirk Floridsdorf gibt es eine Preisspanne von € 210,-/m² bis € 1.000,-/m² Bauland, wobei Strebersdorf das teuerste Grätzel aufgrund der Nähe zum Bisamberg ist.

Im Wohnungssektor sowie bei Häusern unterscheidet man zwischen Erstbezug und bestehenden Objekten.

Eine bestehende Wohnung kostet von € 1.500,-/m² bis € 3.900,-/m². Im Erstbezug kann man Wohnungen zwischen € 3.300,-/m² und € 5.800,-/m² erwerben, wobei der Stadtrand am günstigsten und die Grätzel rund um die Alten Donau, am teuersten sind.

Im 21. Bezirk kosten bestehende Häuser von € 268.000,- bis € 800.000,-. Im Erstbezug bezahlt man für ein Haus zwischen € 472.000,- und € 969.000,-, wobei es rund um den Bisamberg und um die Alte Donau am teuersten ist.

22. Bezirk - Donaustadt

In der Donaustadt liegt die Preisspanne für den Quadratmeter Bauland zwischen € 330,- und € 1.350,- In Breitenlee und Neu-Essling lebt es sich am günstigsten, die teuersten Grätzel in Transdanubien mit Grundstückspreisen über € 1.000,-/m² sind Kaisermühlen sowie andere Bereiche Nähe Alte Donau.

In diesem Bezirk boomt der Wohnbau, hier sind Preise im Erstbezug von € 3.300,- bis zu € 5.800,- gängig, wobei die günstigsten Preise in Breitenlee zu finden sind. Eine bestehende Wohnung gibt es hingegen bereits ab € 1.700,-/m², kann aber bis zu € 4.200,-/m² kosten. Die teuersten bestehenden Wohnungen gibt es in Kaisermühlen, Kagran, Stadlau und Aspern.

Möchte man ein Haus in der Donaustadt erwerben, so ist dies bei bestehenden Objekten bereits ab € 125.000,- möglich und kostet bis zu € € 941.000,-. Die günstigsten Häuser findet man in Süßenbrunn, am teuersten ist es in Aspern. Selbstverständlich ist nicht nur die Lage, sondern auch der Zustand maßgeblich ausschlaggeben für die Preisbildung. Im Neubau findet man Preise von € 314.000,- bis zu € 1.320.000,-, am günstigsten ist es in Süßenbrunn, am teuersten ist es aufgrund der Nähe zur Alten Donau in Kaisermühlen sowie rund ums Mühlwasser.

Marchfeld

Knapp außerhalb der Stadtgrenze, sind die Grundstückspreise zwar um ca. 40 % günstiger, jedoch ist den meisten Kaufinteressenten nicht bewusst, dass in NÖ noch die Gemeindeaufschließungskosten (nicht zu verwechseln mit den Anschlusskosten, die es natürlich auch in Wien gibt) von rd. EUR 25,- bis EUR 30,- pro Quadratmeter hinzukommen.

Es überrascht hingegen nicht, dass Städte wie Gänserndorf, Deutsch-Wagram, Groß-Enzersdorf und Strasshof höhere Quadratmeterpreise verzeichnen, als die umliegenden kleineren Gemeinden. Hier sind Preise von € 50,- bis € 380,- für den m² Bauland gängig.

Häuser können im Marchfeld bereits ab € 50.000,- in der Gemeinde Engelhartstetten erworben werden. Die Preise steigen, aufgrund der Nähe zu Wien auf bis zu € 558.000,- in Groß-Enzersdorf.

Was ist meine Immobilie wert?

Die Kunst das einzelne Objekt in Mitten dieser Preisspanne zu bewerten, obliegt den sachverständigen Immobilienmakler. Dazu spielen viele Faktoren wie Bebaubarkeit, Lage und Zustand eine wesentliche Rolle.

