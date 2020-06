„Von KMU für KMU“ - Neue Strom- und Gas-Tarife von MAXENERGY helfen, die Fixkosten zu senken

Weniger für Strom und Gas ausgeben und gleichzeitig mehr für die Umwelt tun - So versteht MAXENERGY nachhaltige Hilfe für Unternehmer

Wien/Dornbirn (OTS) - MAXENERGY steht für Nachhaltigkeit, Innovation und Community. Mit der Entwicklung neuer Strom- und Gastarife für Geschäftskunden hilft der mittelständische Energieversorger anderen Unternehmen durch die Krise. „Die kleinen und mittelständischen Unternehmen leiden besonders unter den Folgen der Corona Krise. Die Fixkosten sind eine Belastung für jedes Unternehmen, das wissen wir aus eigener Erfahrung. In diesen Zeiten ist die gegenseitige Unterstützung das Wichtigste.“, erklärt Bernd Neider, Geschäftsführer bei MAXENERGY.

Die neuen Strom- und Gas-Tarife helfen aber nicht nur, Kosten zu sparen. Sie stehen ebenfalls für Nachhaltigkeit. Denn die Corona-Krise erfordert nicht nur kurzfristige Sparmaßnahmen, sondern langfristige Lösungen für die Zukunft. Insbesondere beim Klimaschutz gibt es noch deutlichen Handlungsbedarf.

MAXENERGY verfolgt das Ziel, eine nachhaltige Energie-Community zu etablieren. Die Unternehmen sollen für gute Energiepreise nicht auf ihr Bestreben verzichten müssen, nachhaltig zu sein und ihren Beitrag für das Klima zu leisten. „Wir als MAXENERGY haben ein klares Ziel: 100% saubere Energie zu besten Konditionen am Markt. Dieses Ziel teilen wir mit unseren Kunden und vielen nachhaltig arbeitenden Partnern.“, so Bernd Neider. „Unsere Community profitiert nicht nur von besten Konditionen. Wir etablieren eine richtige Partnerschaft innerhalb der Community.“ Dieser partnerschaftliche Zugang unterscheidet MAXENERGY zu anderen Anbietern am Energiemarkt. Das bestätigen die Kunden auch gerne. Dazu zählen etablierte österreichische Unternehmen wie Masters of Dirt genauso wie Startups wie Unverschwendet und Payuca: „Uns hat das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis für nachhaltige Energie überzeugt, zu MAXENERGY zu wechseln. Wir sind seit 2018 zufriedene Kunden.“, erklärt Dominik Wegmayer, Geschäftsführer und CO-Founder der Payuca GmbH. „Für unser Unternehmen spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Mit der Payuca App ermöglichen wir unseren Kunden, durch weniger Parkplatzsuche zur Reduktion von CO2-Emissionen beizutragen. Dass wir das am anderen Ende natürlich auch bei uns selbst leben wollen, ist selbstverständlich.“

Die neuen Tarife für Strom und Gas können bis 5. Juli 2020 einfach und ohne großen Aufwand jederzeit online abgeschlossen werden unter der eigens eingerichteten Website www.maxenergy.at/kmu/ . MAXENERGY bietet neben 100% Öko-Energie eine Preisgarantie. Alle KMU-Tarife sind ohne vertragliche Bindung.



Über MAXENERGY

Als einer der ersten privaten Energieversorger beliefert MAXENERGY bereits seit 2014 den österreichischen Energiemarkt mit Strom und Gas. In Österreich bekannt wurde MAXENERGY vor allem durch den zweimaligen Gewinn der Aktion „Energiekosten-Stop“ des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) in den Jahren 2016 und 2017. Inzwischen liefert das mittelständische Energieversorgungsunternehmen an mehr als 100.000 Haushalte, Firmen, Vereine oder Hausverwaltungen zuverlässig günstige und nachhaltige Energie. Mit rund 30 Mitarbeitern und engen Partnerschaften bietet MAXENERGY unkomplizierten Service vom Wechselprozess bis zur Energiebelieferung.

KMU-Tarif von MAXENERGY Jetzt wechseln

Rückfragen & Kontakt:

André Schäffner

MAXENERGY Austria Handels GmbH

Messestraße 11, 6850 Dornbirn



Tel. Nr. +43 720817004

E-Mail: Andre.schaeffner @ maxenergy.at

Web: www.maxenergy.at/kmu/