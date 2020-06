EGS nimmt sechs mutmaßliche Drogendealer fest – Sicherstellung von rund 1,5 kg Suchtmittel

Vorfallszeit: 20.04.2020, Vorfallsort: Wien 16, 22 u. 2333 Leopoldsdorf

Wien (OTS) - Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnte im Zuge eines Streifendienstes einen PKW wahrnehmen, dessen Lenkerin (34 Jahre, Stbg.: Serbien) den Beamten aus früheren Suchmittelamtshandlungen bekannt war. Daher wurde der PKW unter Observation gestellt. Im Zuge dessen wurde eine Suchtmittelübergabe in Wien 22 beobachtet. Die Empfänger der Suchtmittel (34 Jahre, männlich, Stbg.: Indien u. 39 Jahre, weiblich, Stbg.: Österreich) wurden festgenommen. In dessen Fahrzeug wurden 1051,6 Gramm Kokain, 30,4 Gramm Heroin, 216 Gramm Marihuana, 2.582 Stk. Ecstasy-Tabletten, sowie € 3.020,- Bargeld sichergestellt. Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 34-Jährigen konnten weiters 138,3 Gramm Haschisch und 16,4 Gramm Marihuana sichergestellt werden.

In der Zwischenzeit wurde die Observation der 34-jährigen PKW-Lenkerin bis zu einem Einfamilienhaus in 2333 Leopoldsdorf weitergeführt. Die Ermittler durchsuchten anschließend gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra das Einfamilienhaus. Dabei wurde sowohl die 34-Jährige als auch drei Männer im Alter zwischen 31 und 43 Jahren (zwei serb. und ein kroat. Staatsangehörige/r) festgenommen und € 38.930,- Bargeld sichergestellt. Im Anschluss fand eine weitere Haudurchsuchung in Wien-Ottakring statt, bei der insgesamt € 70.000,-Bargeld aus einem Versteck in der Wohnung sichergestellt werden konnten.

