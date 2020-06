FP-Stumpf: Rot-Grün muss jetzt Gebühren- und Steuerwahnsinn in Wien stoppen

Wien (OTS) - Die Wiener FPÖ begrüßt die Mitteilung eines Budgetüberschusses 2019 in Wien. „Wir haben immer gefordert, die Schuldenpolitik zu stoppen. Schließlich hat Rot-Grün den Schuldenberg der Wiener explodieren lassen“, erinnert der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, LAbg. Michael Stumpf.

Genaueres könne man erst sagen, nachdem das komplette und detaillierte Zahlenmaterial vorliegt. Stumpf warnt aber vor voreiligem Jubel bevor alles am Tisch liegt. Der Rechnungshof habe erst jetzt die angeblichen 300 Millionen `Gewinn´ aus Spekulationen mit dem Schweizer Franken nicht nachvollziehen können. „Wenn diese 300 Millionen im Budget als Gewinn ausgewiesen sind, dann stimmt die ganze Rechnung schon nicht mehr – wir werden uns das genau anschauen“, verspricht Stumpf.

Dennoch habe die FPÖ immer gefordert, gerade in guten Konjunkturzeiten keine neuen Schulden zu machen. „Wenn das der Fall sein sollte, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die eklatant in die Höhe getriebenen Gebühren und Steuern wieder zu senken um die Wiener Bevölkerung zu entlasten“, so Stumpf abschließend. (schluss)

