BV-StVin Rompolt/Nikolai ad Pop-up-Radweg Lassallestraße: „Wahlkampfgetrommel statt nachhaltiger Verkehrspolitik“

Sollen Hau-Ruck-Aktionen der Grünen jahrelange Untätigkeit im Bezirk kaschieren?

Wien (OTS/SPW-K) - Morgen soll in der Lassallestraße Richtung stadtauswärts ein Pop-up-Radweg eröffnet werden. "Die ständig neuen Pop-up-Radwege sind vorgezogenes Wahlkampfgetrommel der Grünen. Statt nachhaltiger und ganzheitlich geplanter Verkehrspolitik werden hier im Hau-Ruck-Verfahren unzusammenhängende Einzelmaßnahmen gesetzt. Ohne BürgerInnenbeteiligung, ohne begleitende Auswertung und ohne langfristige Perspektive. Es gibt seit langem im Bezirk einen Mehrheitsbeschluss für den Ausbau des bestehenden Radweges - warum wurde der noch nicht umgesetzt?", kritisiert SPÖ-BV-Stellvertreterin Astrid Rompolt.

Alexander Nikolai, Spitzenkandidat der SPÖ zur Bezirksvertretungswahl, sieht in der fehlenden Information seitens der Bezirksvorsteherin (Grüne) und in der geplanten Fahrtrichtung Probleme: "Letzte Woche fand eine Sitzung der Mobilitätskommission der Bezirksvertretung Leopoldstadt statt. Kein Wort zum geplanten Pop-up-Radweg – das ist eine Frotzelei. Außerdem wäre in der Lassallestraße ein Radweg stadteinwärts viel sinnvoller, da hier der Bedarf definitiv größer ist. Keine Information, keine Planung, keine Beteiligung – da frage ich mich schon, welches Demokratieverständnis die Grünen haben. Nachhaltige Verkehrspolitik geht anders!"

Wir fordern nach wie vor:

Nachhaltige Verkehrslösungen statt Hau-Ruck-Aktionen

Ein Gesamtkonzept für die Praterstraße und Lassallestraße mit baulich getrennten Radwegen und unter Berücksichtigung des Pratersterns

Gezielte Verbesserungen für alle VerkehrsteilnehmerInnen

Pop-up-Radwege nur mit langfristiger Perspektive unter Berücksichtigung bestehender Planung

In der Praterstraße: Verbesserung mit AnrainerInnenparken auf beiden Seiten der Praterstraße

