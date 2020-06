ANSCHOBER: Kein Ende der weltweiten Corona-Pandemie, bereits über 400.000 Todesfälle – Erfolge in vielen europäischen Ländern

Wien (OTS) - Fast 7 Millionen Menschen wurden weltweit in den ersten Monaten dieses Jahres positiv auf Corona getestet, bereits mehr als 400.000 Menschen sind am Virus verstorben. Die schwerste Pandemie seit hundert Jahren entwickelt sich weiterhin in vielen Regionen unserer Erde dramatisch: vor allem in Brasilien, seit gestern mit 57.000 neuen Erkrankungen und bereits 672.000 positiv Getesteten, und den USA, mit 22.000 neu positiv Getesteten und damit insgesamt bislang 1,9 Mio. positiv Getesteten. Aber auch in Indien (247.000), Russland (467.000), Peru (191.000), Chile (127.000), Mexiko (113.000) und Saudi-Arabien (98.000), aber auch in Belarus (47.000) sind die Zahlen der positiv Getesteten zuletzt besonders stark angewachsen.

In Europa ist es hingegen mittlerweile vielen Ländern gelungen, die Zuwächse stark abzuschwächen. Relativ starke Zuwächse gibt es etwa noch in Großbritannien mit gestern plus 1500 auf mittlerweile 286.000 positiv Getestete, in Schweden mit plus 900 auf 43.000.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Wir intensivieren derzeit auch den Fachdiskurs mit den Gesundheitsbehörden etlicher europäischer Staaten und arbeiten in den nächsten Tagen intensiv an der Frage der Möglichkeit weiterer Grenzöffnungen in Europa – immer unter zentraler Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes. In Österreich selbst die Corona-Lage heute stabil, es sind aktuell 437 Personen aktiv an Corona erkrankt, 69 davon befinden sich in Spitalsbehandlung, davon 17 in intensivmedizinischer Betreuung.”

