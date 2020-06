Fulbright Austria – 70 Jahre „Wissen, Austausch und Völker verbinden“

Wien (OTS) - Fulbright Austria fördert seit 70 Jahren den wechselseitigen Kultur- und Wissenschaftstransfer zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika und leistet damit einen Beitrag zum bilateralen Verständnis und zur transatlantischen Zusammenarbeit. Fulbright Austria bietet aufstrebenden österreichischen und US-amerikanischen Studierenden sowie Wissenschaftler/innen die Möglichkeit, im jeweiligen Partnerland zu studieren, zu lehren und zu forschen.

Das Lehren, Lernen und Forschen in den USA bildet zudem auch eine Grundlage für Innovation, Wissenstransfer und institutionelle Zusammenarbeit, die nicht nur grenzüberschreitend und völkerverbindend ist, sondern auf vielfältige Weise zur Wertschöpfung in der Gesellschaft und der Wirtschaft beiträgt.

„Die Fulbright-Erfahrung beginnt schon vor der Abreise und ist bei weitem nicht mit der Heimkehr abgeschlossen. Vielmehr dient die Erfahrung als Tor hinein in eine Gemeinschaft von Menschen, die eine Begeisterung für die Zusammenarbeit zwischen den USA und Österreich teilen und Verständnis, Frieden und Wissen in dieser Welt vermehren“, meint Hermann Agis, PhD, Executive Director Fulbright Austria.

Der Namensgeber des bekannten Austauschprogramms ist J. William Fulbright (1905 - 1995), langjähriger Senator des Bundesstaates Arkansas. Die Gründung des Programms wurde durch Fulbrights persönliche Erfahrung als Rhodes Scholar in Oxford Mitte der 1920er Jahre sowie seine politische Einsicht der unmittelbaren Nachkriegszeit geprägt.

„Fulbright Austria hat für mich einen hohen Stellenwert. Ich war 2004 Fulbright Professor an der Louisiana State University und verfasste damals eine Arbeit über Raumplanung in den USA. Der Aufenthalt hinterließ bei mir ein tiefes Verständnis nicht nur für das in den USA verankerte Planungssystem, sondern auch für den amerikanischen Lebensstil, für politische Strukturen und das gesellschaftliche Verhalten. Ich kann das Programm vorbehaltlos empfehlen“, so Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann.

Auch Trevor D. Traina, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Österreich, betont den Stellenwert und die Wichtigkeit des Fulbright-Programms: „Das Programm betont die Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen den USA und Österreich durch Bildungsaustausch. Wir sind stolz, dass das Programm seit 70 Jahren authentische Interaktionen zwischen amerikanischen und österreichischen Staatsbürger/innen ermöglicht. So öffnet Fulbright Austria Türen, um Verbindungen und Diskussionen auf persönlicher Ebene zu ermöglichen“.

Das Fulbright-Programm gilt als Vorbild für später entstandene akademische Austauschprogramme. Bisher haben weltweit mehr als 390.000 Studierende, Wissenschaftlern/innen und Fachexpert/inn/en aus 160 Ländern daran teilgenommen: davon über 3.500 Österreicher/innen und 2.600 Amerikaner/innen im Rahmen des österreichisch-amerikanischen Programms.

Fulbright Austria betreut österreichweit auch das US-Fremdsprachenassistenz-Programm des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Nach der Teilnahme am Austauschprogramm wird man Teil der Fulbright Austria Alumni-Community, einer generationen- und weltumspannenden Gemeinschaft.

Das Programm wird durch jährliche Beiträge der österreichischen und amerikanischen Bundesregierung finanziert und durch Drittmittel aus einer Reihe von institutionellen Partnerschaften und privaten Spenden ergänzt. Diese Spenden helfen Fulbright Austria sich auch neuen Herausforderungen zu stellen.

Für Fulbright Austria sind die Programmjahre 2020/2021 und 2021/2022 ganz besondere: Heuer feiern wir den 70. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung. Der erste akademische Austausch zwischen Österreicher und den Vereinigten Staaten von Amerika fand im Jahre 1951 statt. Aus diesem Grund feiern wir am 10. Juni 2021 im MuseumsQuartier in Wien „70 years of bright minds“.

Nähere Informationen für Interessenten/innen:

www.fulbright.at

Social Media links:

Facebook: https://www.facebook.com/austria.fulbright?fref=ts Instagram: https://www.instagram.com/fulbrightaustria/

LinkedIn:

https://de.linkedin.com/school/the-austrian-american-educational-comm

ission-fulbright-austria-/

Twitter: https://twitter.com/fulbright_aut

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Annette Weber

Pressesprecherin

01 53120-5025

annette.weber @ bmbwf.gv.at



Fulbright Austria

Hermann Agis, PhD

Executive Director

Tel.: 01 236 7878 0

Email: hagis @ fulbright.at