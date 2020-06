Kurz überzeugt 62% der ÖsterreicherInnen mit seiner Arbeit, Anschober folgt mit 56%

"ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diesen Sonntag sprechen Moderator Meinrad Knapp, Meinungsforscher Peter Hajek und Politikexperte Thomas Hofer in "ATV Aktuell: Die Woche" über das Krisenmanagement der Bundesregierung in der Coronakrise. So analysiert das Diskussionstrio die aktuellen Umfrageergebnisse von Peter Hajek. Der Meinungsforscher erhob im Rahmen einer Umfrage mit 500 TeilnehmerInnen, welcher Regierungspolitiker die ÖsterreicherInnen mit seiner Arbeit überzeugt hat. Mit 62 Prozent liegt Sebastian Kurz an der Spitze. 33 Prozent der ÖsterreicherInnen geben an, dass sie der Bundeskanzler sehr überzeugt hat, 29 Prozent meinen, dass er sie eher überzeugt hat. Einen Vertrauenszuschuss hat auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Mit 56 Prozent belegt er den zweiten Platz. Denn 28 Prozent geben an, dass er sie sehr überzeugt hat, weitere 28 Prozent hat er eher überzeugt. 47 Prozent (15% = sehr überzeugt, 32% = eher überzeugt) der ÖsterreicherInnen sind der Ansicht, dass Werner Kogler ebenfalls gute Arbeit leistet, gefolgt von Karl Nehammer mit 39 Prozent (12% = sehr überzeugt, 27% = eher überzeugt).



Peter Hajeks Fazit lautet: „Gesundheitsminister Rudi Anschober hat das geschafft, was vor ihm nur Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelungen ist – nämlich zu Bundeskanzler Kurz in den Performancewerten aufzuschließen. Wenn die ÖVP es aushält, dass neben dem eigenen Parteichef ein Regierungsmitglied des Koalitionspartners glänzt, wird das stabilisierend auf die Regierung wirken.“

Weitere Themen in der Sendung sind der Ibiza-Untersuchungsausschuss und die scharfe Kritik des grünen Abgeordneten Michel Reimon an den türkisen Koalitionspartner.

