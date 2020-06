Sommerbaustellen 2020: Stadt Wien sorgt für mehr Komfort und Sicherheit auf Schienen und Straßen

Wien (OTS) - In den kommenden Wochen führen die Wiener Linien vielerorts umfassende Gleisbauarbeiten durch, um die Qualität im öffentlichen Verkehr zu erhöhen. Gleichzeitig gehen die Vorarbeiten für den Ausbau des U-Bahn-Linienkreuzes U2/U5 voran. Substantielle Verbesserungen für den Rad- und Fußverkehr werden durch die Bauprojekte der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau erzielt. Mit der raschen Abwicklung von Verfahren unterstützt die Stadt die Bauwirtschaft in der aktuellen Situation.





Bewilligungsverfahren werden rasch und unbürokratisch abgewickelt

Der Lock-Down hat sich auch auf die Bauwirtschaft ausgewirkt. “Um die Unternehmen zu unterstützen, hat sich die Stadt bemüht, die Bewilligungsverfahren besonders rasch und unbürokratisch durchzuführen. Auch bereits bestehende Bescheide wurden von der Verkehrsbehörde im überwiegenden Fall unkompliziert verlängert. Damit möchten wir als Stadt Wien in dieser speziellen Situation der Wirtschaft einen positiven Impuls geben”, erklärt Baustellenkoordinator Peter Lenz.

Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Nordbahnviertel

Um den neu entstehenden Stadtteil rund um den ehemaligen Nordbahnhof im 2. Bezirk optimal erschließen zu können, wird die Straßenbahnlinie O von ihrer bisherigen Endstation am Praterstern in dieses Stadtentwicklungsgebiet verlängert. In der aktuellen Bauphase werden Haltestellen in der Nordbahnstraße und Am Tabor erneuert und sechs neue Weichen eingebaut. In Fahrtrichtung Dresdner Straße wird in der Nordbahnstraße von Kleine Stadtgutgasse bis Am Tabor ein Zweirichtungsradweg hergestellt. Ab Anfang Juni bis zum geplanten Bauende am 6. September kommte es zu Fahrstreifeneinengungen, vom 21. Juli bis 6. September ist eine Sperre des Plateaus Am Tabor notwendig.

Vorarbeiten für Linienkreuz U2/U5 in Margareten



Am Margaretengürtel im Bereich Matzleinsdorfer Platz beginnt die nächste Phase der Vorleistungen für den U-Bahn-Ausbau. Dazu gehören die Ertüchtigung von Häuserfundamenten und das Freimachen des Abschnitts von Einbauten wie Rohren oder Kabelsträngen. Diese Arbeiten betreffen vor allem die Nebenfahrbahn am Margaretengürtel 58 bis 62, die dafür gesperrt werden muss. Ab 8. Juni fällt daher von der Triester Straße bzw. Gudrunstraße kommend ein Linksabbiegestreifen Richtung Wiental weg, auch unter dem Tragwerk der ÖBB beim Matzleinsdorfer Platz entfällt ein Fahrstreifen. Am 29. Juni wird die nunmehr fertiggestellte Gürtelrampe in Betrieb genommen und die Nebenfahrbahn gesperrt. Von Favoriten kommend wird der Verkehr dann einstreifig über die neue Rampe auf den Gürtel Richtung Wiental geführt. Diese Verkehrsmaßnahme bleibt für die Zeit des U-Bahn-Baus – bis voraussichtlich 2026 – bestehen, der Zugang zu den Häusern ist jederzeit gewährleistet. Parallel dazu werden seit Ende Mai bis Anfang September Fahrbahnen und Gehsteige rund um die Straßenzüge Schönbrunner Straße – Pilgramgasse umgebaut, da diese während des U-Bahn-Baus aufgrund der Sperre der Rechten Wienzeile als Umleitungsstrecke dienen werden.

Verbesserungen für den Radverkehr fördern umweltfreundliche Mobilität



Am 14. Juli beginnen die Arbeiten am Lückenschluss im Hauptradwegenetz im Bereich Possingergasse und Auf der Schmelz bis hin zu Hasnerstraße. Für die Errichtung des Radwegs sind umfangreiche Arbeiten auf der Fahrbahn und beim Gehsteig erforderlich: Die Asphaltbetonkonstruktion auf der Fahrbahn und die Gußasphaltkonstruktion im Gehsteigbereich werden neu hergestellt, Haltestellenbereiche werden adaptiert. Die Possingergasse wird dafür von Gablenzgasse bis und in Richtung Koppstraße zur provisorischen Einbahn. In die Gegenrichtung wird eine Umleitung über Koppstraße – Pfenninggeldgasse – Gablenzgasse – Auf der Schmelz eingerichtet. Vorübergehend werden Fußgängerinnen und Fußgänger in Kreuzungsbereichen teilweise umgeleitet, die Ampelanlagen werden angepasst. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 28. August.

Neugestaltung in der Hernalser Hauptstraße



Von Juni bis Oktober 2020 wird die Hernalser Hauptstraße im Bereich Wichtelgasse bis Wurlitzergasse umgebaut und neu gestaltet. Besonderes Augenmerk wird auf die Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs gelegt, aber auch klimafreundliche Maßnahmen tragen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in Hernals bei. Haltestellenbereiche werden adaptiert, Fahrbahnaufdoppelungen in der Wichtelgasse, Nesselgasse, Wurlitzergasse und Hernalser Hauptstraße sorgen für ein Plus an Verkehrssicherheit. Im Zuge der Umbauarbeiten werden auch Wasserrohre getauscht. Der Hauptverkehr wird über die Nebenfahrbahnen geführt, die Abbiegerelationen bleiben erhalten.

Weitere wichtige Gleisbauarbeiten



In der Lerchenfelder Straße werden beim Kreuzungsplateau mit der Blindengasse und Kaiserstraße ca. 190 Meter Doppelgleis, vier Weichen und sechs Kreuzungen getauscht. Dabei muss die Kreuzung für den Individualverkehr sechs Wochen komplett gesperrt werden, danach wird der stadteinwärts führende Fahrstreifen wieder geöffnet. Die Straßenbahn wird kurzgeführt bzw. teilweise eingestellt. Am Innengürtel werden in diesem Bereich ebenfalls die querenden Gleise getauscht. Dabei bleiben tagsüber jeweils zwei und in der Nacht ein Fahrstreifen erhalten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich von 6. Juli bis 6. September 2020.

Auf der Alser Straße Höhe Spitalgasse und Lange Gasse wird die gesamte Kreuzungsanlage mit mehreren Weichen erneuert, ebenso wird der Streckenbereich bis Wickenburggasse saniert. In der Zeit von 6. Juli bis 13. September kommt es dadurch zu Einschränkungen von Fahrrelationen und einer Sperre der Alser Straße stadteinwärts von Spitalgasse – Lange Gasse bis Schlösselgasse. Umfangreiche Gleiserneuerungen mit Einschränkungen und Umleitungen für den Individualverkehr gibt es von Ende Juni bis Anfang September im 14. Bezirk in der Hütteldorfer Straße im Bereich Zehetnergasse bis Waidhausengasse.

Fahrbahnumbau zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs



In Favoriten werden in der Raxstraße und Grenzackerstraße die Fahrbahn und Gehsteige umgebaut. Damit werden sowohl durch Abnutzung entstandene Schäden saniert, als auch bauliche Voraussetzungen für die Beschleunigung der Buslinie 15A geschaffen. Im Bereich Raxstraße – Fernkorngasse werden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ein Fahrbahnteiler und eine Gehsteigvorziehung errichtet. Die Arbeiten in der Raxstraße werden von 6. Juli bis 6. September, in der Grenzackerstraße von 7. September bis 30. September durchgeführt. Ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung bleibt immer aufrecht, teilweise wird über die Nebenfahrbahn umgeleitet.

In Zusammenhang mit dem erfolgten Ausbau der U1 muss die Schrankenanlage bei der Eisenbahnkreuzung Favoritenstraße – Himberger Straße durch die ÖBB angepasst werden. Dadurch kommt es vom 3. bis 23. August zu einer Sperre für den Fahrzeugverkehr in der Favoritenstraße zwischen Olaus-Petri-Steg und Bahnlände, auch der Fuß- und Radverkehr sind betroffen. Im Umfeld dieser Arbeiten stellt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau den projektgemäßen Umbau der Favoritenstraße fertig. Anfang August wird der Fahrbahnbelag in Obere Augartenstraße von Untere Augartenstraße bis Gaußplatz in Fahrtrichtung Gaußplatz erneuert. Es gibt eine lokale Umleitung für den Individualverkehr, die voraussichtliche Bauzeit beträgt zwei Wochen.



