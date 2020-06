Grüne Währing: Anbindung 42A ans Gersthofer Platzl gefährdet

BewohnerInnen des Schafbergs hoffen auf Wiener Linien und Stadträtin Sima

Wien (OTS) - Die gestrige Bezirksvertretungssitzung machte einmal mehr deutlich, dass die Streckenführung des 42A nach Gersthof ausschließlich über die Route Gersthofer Straße und Salierigasse/Schöffelgasse möglich ist. Trotzdem fiel die Stellungnahme der Bezirksvertretung dazu mehrheitlich negativ aus. Die Oppositionsparteien forderten ein „Zurück an den Start“.

"Damit wäre die Chance, dass der 42A endlich übers Gersthofer Platzl fährt, wieder verspielt", sagt Marcel Kneuer, Klubobmann der Währinger Grünen. „Eine Lösung, die es allen recht macht, wird es nie geben. Wir nehmen die Bedenken der Anrainer*innen ernst, es braucht entsprechende Begleitmaßnahmen und auch unseren Einsatz für einen baldigen E-Bus-Betrieb. Aber letztendlich kann man sich um eine Entscheidung nicht herumdrücken, wenn es eine Lösung geben soll.“

Die beigezogenen Expert*innen von Wiener Linien und Verkehrsbehörde bestätigten, dass nach der monatelangen Prüfung unterschiedlichster Ideen und Varianten weitere Verzögerungen keine neuen Erkenntnisse bringen werden. „Womit die Entscheidung lautet: Anbindung des 42A ans Platzl über die Linienführung Gersthofer Straße und Salierigasse/Schöffelgasse oder keine Anbindung ans Platzl“, so Kneuer.

„Für die ständig wachsende Bevölkerung am Schafberg ist der Bus nach Gersthof dringend notwendig. Mit der Nachnutzung der Orthopädie Gersthof als Schulstandort, der direkt am 42A liegt, brauchen in Zukunft hunderte Schüler*innen aus Währing eine gute Anbindung dorthin. All das wird durch eine rasche Anbindung des 42A an den Verkehrsknoten Gersthofer Platzl gewährleistet. Zusätzlich würde der 42A als Bäderbus das Verkehrschaos beim Schafbergbad mildern, wenn das Bad endlich ohne mehrmaliges Umsteigen erreichbar ist“, so die Währinger Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.

Die bei der Sitzung anwesenden BewohnerInnen des Schafbergs mussten enttäuscht zur Kenntnis nehmen, dass die Oppositionsparteien die die so nahe Lösung gefährden. Sie hoffen jetzt auf die Entscheidung durch die zuständige Stadträtin.

„Die Anbindung des 42A ans Gersthofer Platzl ist für den Lebensalltag vieler Menschen eine wichtige Erleichterung. Die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs ist eine der wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise. Nach Jahrzehnten liegt jetzt eine Lösung auf dem Tisch. Ich hoffe sehr, dass die Wiener Linien und Stadträtin Ulli Sima an ihrem Kurs der Öffi-Verbesserung festhalten – für ein zukunftsfähiges Wien und Währing“, so Nossek.

