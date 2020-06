Constantinus Award 2020: Die Jury hat getagt!

Am 4. Juni prämierte die 70-köpfige Experten-Jury die Nominierungen für den Constantinus Award. Trotz der besonderen Umstände standen 66 Projekte zur Wahl.

Wien (OTS) - Der Constantinus Award bringt auch in fordernden Zeiten die Qualitäten der heimischen Consultants zum Glänzen. Insgesamt 66 abgeschlossene Projekte wurden eingereicht.

Nun war die Experten-Jury des renommierten Awards am Ball: Rund 70 Jurymitglieder ermittelten in einem zweistufigen Auswahl- und Bewertungsprozess die besten Beratungsprojekte in den insgesamt sechs Kategorien (Digitalisierung/Internet of Things (IoT); Human Resources, Ethik & CSR; Informationstechnologie und Standardsoftware & Cloud Services; Internationale Projekte; Management Consulting; Rechnungswesen & Personalverrechnung).

Die Nominierten aus den Bundesländern im Überblick:

Burgenland: Das Burgenland kann mit einem Projekt überzeugen.

Hier finden Sie Details zu allen Nominierungen

Abhängig von den gesetzlichen Bestimmungen werden derzeit auch die Bedingungen für die offizielle Verleihung der Constantinus Awards evaluiert.

