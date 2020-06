SOMMERLIEBE powered by SandintheCity

Wien (OTS) - Lothringerstrasse 22. 1030 Wien.

www.sandinthecity.at

Laufzeit: 28.05. bis 05.09.2020

Öffnungszeiten: aktuell 14.00 - 23.00 Uhr und sobald Lockerungen in Kraft treten bis 24.00 Uhr

EINTRITT wie immer FREI!



Bereit für eine neue „Sommerliebe?!“



Wir sind es definitiv! Auch am Team rund um die Veranstalter Peter und Andrea Jöbstl ist die Corona-Krise natürlich nicht spurlos vorüber gegangen. Am 05.05.2020 ist erst der Startschuss zum Aufbau der „Sommerliebe 2020" gefallen und in rund 3 Wochen wurde der Beachclub am Gelände des Wiener Eislaufvereines im Schnellverfahren aufgebaut – allerdings hat sich das Layout des Platzes etwas verändert.

Um den BesucherInnen der „Sommerliebe!powered by SandintheCity“ ausreichend Platz zur Verfügung stellen zu können wurden 3 BeachBars inklusive Gastgartenbereiche gebaut:

die Havana-Cocktailbar

die Stiegl Hell BeachBar, die neben Drinks die BesucherInnen auch mit Griechischen Speisen, Burgervariationen und sommerlichen Salaten verwöhnt

die Sommerliebe Cocktailbar

und die nicht mehr weg zu denkende Shisha-Bar von „Duzi´s“ ist natürlich auch wieder dabei!



Reservierungen sind durch die hohe Anzahl von Sitzgelegenheiten nicht nötig, können jedoch gerne unter reservierung@sandinthecity.at getätigt werden!

Auf Beachvolleyball musste in der heurigen Saison leider verzichtet werden – um trotzdem auch ein sportliches Angebot zu haben, gibt´s 2020 folgendes Angebot:

Sport, Tanz und Action

Effektive Zirkeltrainings, therapeutische Bewegungseinheiten, Zumba, Salsa and more. Trainer Bill Heinrich, bekannt aus der TV Sendung schau Leben (schau Tv) lässt alle überschüssigen Kilos purzeln. Natürlich wird nicht nur in der Gastronomie sondern auch beim Fitness- und Tanzprogramm auf alle Sicherheitsvorkehrungen strengstens Rücksicht genommen. Nähere Infos auf www.billundconny.com

