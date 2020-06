Ab 9. Juni: ORF RadioKulturhaus öffnet & ORF RSO Wien spielt wieder vor Publikum

Wien (OTS) - Das ORF RadioKulturhaus öffnet den Großen Sendesaal ab nächster Woche wieder für Publikum. Diskussionsveranstaltungen, Gespräche, intime Solo- und Duo-Konzerte heimischer Musiker/innen und außerdem zwei Konzerte des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien (am 10. und 19. Juni) sind wieder live zu erleben. Unter Berücksichtigung der Vorschriften der österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung des COVID-19-Virus wird der Große Sendesaal für maximal 100 Besucher/innen geöffnet. Alle Veranstaltungen werden weiterhin auch live im Videostream auf https://radiokulturhaus.ORF.at zu sehen sein.

Jeden Dienstag ist der renommierte Psychiater und Psychotherapeut Prof. Dr. Michael Musalek in der wöchentlichen Gesprächsreihe „Auf eine Melange mit Musalek“ zu erleben. Der ärztliche Leiter des Anton Proksch Instituts und Institutsvorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Berlin widmet sich verschiedenen Fragestellungen zum Thema „Krise“ – in der ersten Veranstaltung (9.6.) geht es um Resistenz und Resilienz. Den musikalischen Auftakt macht am Freitag, den 12. Juni Ankathie Koi, wahrscheinlich die perfekteste Popstimme des Landes, mit einem Spezialprogramm. Am Mittwoch, den 17. Juni treten All-Inclusive-Dada-Autodidakt Leo Riegler und Schlagzeuger Lukas König unter neuem Namen „König Riegler“ im Duo auf. Montags stehen die „Joanneums-Gespräche“ auf dem Programm: „Gipfelstürmen! Steirische Expeditionen zum Dach der Welt“ (22.6.) und „Die Jagd ist weiblich - Diana und Aktäon“ (29.6.). Klassik mit viel Humor und Klamauk präsentieren die Ausnahmekünstler Igudesman & Joo am Mittwoch, den 24. Juni. Satire auf der Ö1-Radiobühne in einer Spezialausgabe bieten Alfred Dorfer, Josef Hader, Lukas Resetarits und das Musik-Kabarett-Duo RaDeschnig am Freitag, den 26. Juni in „Wurscht ist nicht“, Ö1 überträgt live ab 20.00 Uhr. Und am Mittwoch, den 1. Juli holt sich der Nino aus Wien zum gemeinsamen Musizieren Ernst Molden & Raphael Sas auf die Bühne des Großen Sendesaals. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Das ORF RSO Wien im Juni im RadioKulturhaus

Am Mittwoch, den 10. Juni (20.00 Uhr) spielt das ORF RSO Wien ein Konzert der Kammermusikreihe „Aus nächster Nähe“. Unter dem Motto „Beethoven fürs Wohnzimmer“ werden zwei Werke von Ludwig van Beethoven in Fassungen für ein Streichquintett präsentiert. Kristina Suklar (Violine), Marianna Oczkowska (Violine), Mario Gheorghiu (Viola), Raphael Handschuh (Viola) und Julia Schreyvogel (Violoncello) spielen im Großen Sendesaal „Fidelio“ und die „Symphonie Nr. 8“. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit von ORF RadioKulturhaus, ORF RSO Wien und Arnold Schönberg Center statt.

Der Verein IMF (International Music Foundation for Highly Gifted Children) unterstützt und fördert hochbegabte Kinder zwischen fünf und 16 Jahren bei ihrer musikalischen Entwicklung. Die Spezialausgabe der „Goldenen Note“ am Freitag, den 19. Juni (19.00 Uhr) stellt sieben frühere Preisträger/innen und ihre künstlerische Weiterentwicklung ins Rampenlicht. Sie werden gemeinsam mit berühmten Künstler/innen wie Opernsängerin Valentina Nafornita, Star-Violinistin Lidia Baich, Pianist und Komponist Hyung-Ki Joo sowie mit dem ORF RSO Wien musizieren. Es dirigiert Rossen Gergov. Eine hochkarätige Fachjury hat die musikalische Entwicklung der aufstrebenden Musiker/innen bewertet und ein Ehrenkomitee des Vereins IMF wird das Spiel der jungen Künstler/innen auch an diesem Abend kommentieren und den Besten oder die Beste in den Kategorien Klavier und Violine küren. Alle Teilnehmer/innen erhalten zu ihrer musikalischen Weiterbildung altersgerechte Meisterkurse mit wichtigen Persönlichkeiten der Wiener Philharmoniker. Die Aufzeichnung wird am Sonntag, den 21. Juni im Rahmen der Reihe „Wir spielen für Österreich“ in ORF III ausgestrahlt. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter http://rso.orf.at.

