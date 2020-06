Angelika Feigl betreut ab sofort Rednerplattform TopSpeaker

Neuer Job für ehemalige Kanzlersprecherin

Wien (OTS) - Ab sofort wird Angelika Feigl den Rednerpool TopSpeaker betreuen, neue Keynote Speaker an Bord holen und aktiv auf Unternehmen zugehen. Feigl konnte sich in den vergangenen Jahren ein weitreichendes Netzwerk in der Businesseventbranche aufbauen, das sie nun für ihre neue Tätigkeit einsetzen wird. TopSpeaker ist Österreichs Redneragentur Nr. 1 und umfasst einen Pool der besten Key Note-Speaker des deutschsprachigen Raums und vermittelt diese an hochkarätige Kongresse, Firmenveranstaltungen und Jubiläumsfeiern.

Angelika Feigl war langjährige Pressesprecherin von Werner Faymann im Verkehrsministerium und im Bundeskanzleramt. Später betreute sie die Kunst- und Kulturagenden im Büro von Kanzleramtsminister Josef Ostermayer. Durch ihre bisherigen Tätigkeiten ist sie sowohl in der Politik- und Medienszene als auch in Wirtschaftskreisen bestens vernetzt.

Die Rednerplattform TopSpeaker wurde vor 12 Jahren von Heidi Glück gegründet und ist Teil des Kommunikationsunternehmens Heidi GLÜCK spirit & support.

Rückfragen & Kontakt:

TopSpeaker

Bösendorferstraße 6/22, 1010 Wien

Tel: +43 -1/ 512 43 21

office @ topspeaker.at

www.topspeaker.at