KV-Chemische Industrie: Druck wirkt - Verhandlungstermin am 9.Juni

Heute Streikschulungskonferenzen – ÖGB erteilte bereits Streikfreigabe Heute Streikschulungskonferenzen – ÖGB erteilte bereits Streikfreigabe

Wien. (OTS) - Nach dem Scheitern der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 45.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie fanden in ganz Österreich dutzende Protestaktionen in den Betrieben statt. Dank dem Engagement der Betriebsrätinnen und Betriebsräten und den Beschäftigten konnte genug Druck erzeugt werden, um die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch zurück zu bringen. Ein neuer Verhandlungstermin wurde für den 9. Juni 2020 vereinbart.++++

Heute fand eine gemeinsame Streikschulungskonferenz der GPA-djp und PRO-GE in Oberösterreich und Wien statt. 150 Betriebsrätinnen und Betriebsräte beschlossen dort weitere Maßnahmen. „Das aktuelle Arbeitgeber-Angebot von 1,45% bedeutet einen realen Einkommensverlust und kann nicht akzeptiert werden. Für die nächste Verhandlungsrunde erwarten wir uns ein deutlich besseres Angebot. Ein Angebot, dass dem ausgezeichnetem Wirtschaftsjahr 2019 sowie dem großen Engagement der Beschäftigten während der Corona-Krise gebührend Rechnung trägt. Sollte bei der am 9. Juni stattfindenden Verhandlungsrunde keine Einigung über Lohn- und Gehaltserhöhungen erzielt werden, werden am 15., 16. und 17. Juni in ganz Österreich Betriebsversammlungen stattfinden. Dort werden die notwendigen gewerkschaftlichen Maßnahmen diskutiert und Streikbeschlüsse gefasst“, so die Betriebsräte nach der heutigen Konferenz. Der ÖGB hat die Streikfreigabe dazu bereits erteilt.

Bilder von den betrieblichen Aktionen unter:

https://www.flickr.com/photos/gpadjp/albums/72157714484512086





Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 030121511

Mobil.: 05 030161511

Email: martin.panholzer @ gpa-djp.at



PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Wolfgang Purer

Tel.: +43 1 53444-69263

Mobil: 0664/6145926

Mail: wolfgang.purer @ proge.at