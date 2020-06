Vuse und Vype erweitern Abonnementdienste, die Bequemlichkeit und personalisierten Zugang zu Produkten bieten

London (ots/PRNewswire) - Die im Besitz von BAT befindlichen E-Zigarettenmarken starten Abonnementdienste in den USA und Großbritannien

Vuse und Vype, globale E-Zigarettenmarken, haben einen personalisierten Abonnementdienst für ihre erwachsenen Konsumenten eingeführt, der sich über ein paar Klicks aktivieren lässt. Mit unterschiedlichen Plänen zur Auswahl können sich Vaper für monatliche Lieferungen anmelden, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Bequemlichkeit und Personalisierung bieten.

In Großbritannien hat Vype zwei monatliche Abonnementdienste eingeführt, die sich auf seine preisgekrönten Pod-Mods Vype ePen3 und Vype ePod konzentrieren. Der Vype ePen3 und der Vype ePod gewannen in der Kategorie E-Zigaretten bei den "UK Product of the Year Awards" 2019 und 2020. Jeder Abonnementplan enthält alle drei Monate einen Vype ePen3 oder Vype ePod mit einer Ersparnis von 25 Prozent bei einem Dreimonatsplan oder 33 Prozent bei einem Sechsmonatsplan, beide ohne Versandkosten. Jeder Plan erfordert eine Mindestbestellung von sechs Packungen pro Monat.

In den USA bietet Vuse weiterhin seinen beliebten Abonnementservice Vuse Alto Pod an, der einen 10-prozentigen Rabatt auf Pods und kostenlose Lieferung beinhaltet.

Für weitere Informationen oder um sich für den Abonnementdienst anzumelden, besuchen Sie bitte: https://vusevapor.com/details (US-Abonnements) https://www.govype.com/gb/en/subscriptions

(GB-Abonnements)

Die Abonnementdienste variieren je nach örtlichen Bestimmungen.

Informationen zu Vuse/R.J. Reynolds Vapor Company: Die Marke Vuse verbindet Tabakkompetenz mit innovativer Technologie, um erwachsenen Nikotinkonsumenten Alternativen zu traditionellen Tabakprodukten zu bieten. Vuse-Produkte werden in den USA von der R.J. Reynolds Vapor Company ("RJRVC""), einer Betriebsgesellschaft von Reynolds American Inc., einem Mitglied der British American Tobacco Group, vermarktet. RJRVC bleibt der verantwortungsvollen

Vermarktung von Vuse-Produkten verpflichtet.

Informationen zu British American Tobacco: British American Tobacco ist eines der weltweit führenden "Multi-Category"-Konsumgüterunternehmen, das Millionen Konsumenten auf der ganzen Welt Tabak- und Nikotinprodukte verschiedener Kategorien anbietet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 55.000 Menschen, ist in mehr als 55 Ländern Marktführer und verfügt über Fabriken in 48 Ländern. Das strategische Sortiment besteht aus den globalen Zigarettenmarken sowie einer wachsenden Anzahl an potenziell risikoreduzierten Produkten. Dazu gehören neben Dampf- und Tabakerhitzungsgeräten auch traditionelle sowie moderne Produkte zum oralen Gebrauch.

