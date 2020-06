„Schlagerlovestory.2020 – Das große Wiedersehen!“ am 6. Juni in ORF 2

Andrea Berg, DJ Ötzi, Semino Rossi u. a. zu Gast bei Florian Silbereisen

Wien (OTS) - Schlager, Stars und Romantik: In „Schlagerlovestory.2020 – Das große Wiedersehen!“ präsentiert Florian Silbereisen am Samstag, dem 6. Juni 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 Stars mit Herzklopfen und Schlager zum Mitsingen. Live im Studio in Leipzig mit dabei sind Andrea Berg, Ben Zucker, DJ Ötzi, Giovanni Zarrella, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Thomas Anders, Roland Kaiser, Howard Carpendale und viele, viele weitere! „So verliebt haben wir den Schlager noch nie gefeiert“, verspricht der Showmaster, „es wird richtig romantisch! Mehr darf ich aber noch nicht verraten.“

„Schlagerlovestory.2020 – Das große Wiedersehen!“ ist eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF und wird live – ohne Publikum – durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at