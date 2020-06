Mit der Luftmatratze zum Konzert – Boot-Theater am Wörthersee

„Kultur über Wasser“ – Künstler*innen performen am Wörthersee am 19./20. Juni 2020

Wien/Klagenfurt (OTS) - „Kultur über Wasser“ nennt sich das kreative Eventkonzept mit Corona-gemäßen Abstandsregeln. Künstler*innen performen dabei am 19. und 20. Juni 2020 jeweils ab 19:00 Uhr am Wörthersee und das Publikum lauscht in Booten, auf Surfbrettern oder auf Luftmatratzen.

Inspiriert wurden die Initiator*innen des „Boot-Theaters“ durch das wieder zum Leben erweckte Autokino. Die Intention des Vereins „KulturDIREKT am Wörthersee“: Setzen wir ein zivilgesellschaftliches Zeichen für die schwer getroffene Kunstszene. „ Künstler*innen wollen auftreten, geben wir ihnen die Chance, mit ihrer Kunst ihr Einkommen zu verdienen und Österreich als Kulturnation alle Ehre zu erweisen “, meint Initiator Johannes Muchitsch.

Nachahmung auf Europas Seen erwünscht

Die erste „Kultur über Wasser“-Veranstaltung am Wörthersee ist ein Vorzeigeprojekt und fordert österreich- und EU-weit zur Nachahmung auf. Auf allen Seen sollen künftig Kulturveranstaltungen dieses neuen Formates stattfinden. „ Deshalb laden wir Bürgermeister*innen von Seengebieten in Österreich, Deutschland, Slowenien und Italien zur Premiere am Wörthersee ein. Sie sollen ‚Kultur über Wasser‘ in die eigene Region übernehmen. Auch Privatpersonen mit Seegrundstück sind zur Nachahmung eingeladen “, meinen die Initiatoren Michaela und Alexander Skrein, Inhaber der gleichnamigen Schmuckwerkstatt.

Programm von Kabarett bis Jazz

Mit dabei sind am 19. Juni Christian Hölbing & Band sowie Christof Spörk, am 20. Juni folgen dann die Jazzer Karen Asatrian, Wolfgang Puschnig und Ali Gaggl.

Programmankündigung für August

Für Ende des Sommers planen die Initiatoren, Mercedes Echerer mit dem Programm „Rumänisches Roulette“ für das Boot-Theater zu gewinnen.

Alle Ticket-Einnahmen für die Arbeit der Künstler*innen

Die Basisfinanzierung wird von privaten Sponsoren aus der Zivilgesellschaft geleistet. Darüber hinaus gehen alle Ticket-Einnahmen zu 100 % an die Künstler*innen.

Stellvertretend für die Künstler*innen bedankt sich Mercedes Echerer bei den Initiator*innen: „ Sie und das Publikum zeigen, dass Vieles möglich ist, wenn man nur will, und setzen damit ein wertvolles Zeichen. Wir wünschen dem geschätzten Publikum unvergessliche Abende auf ihren Booten oder auf ihren Luftmatratzen! “

Eine Tradition lebt auf: Spektakuläre Anreise mit dem Wasserflugzeug

In Reminiszenz an das legendäre Wasserflugzeug „Nelly“ fliegen die Künstler*innen mit einem Wasserflugzeug zur Bühne am Wasser. Rundflüge mit der „Nelly“ waren in den 1930er Jahren die Hauptattraktion am Wörthersee.

Ort: Pörtschach-Ostbucht, Floß vor der Villa Miralago

Programmdetails: https://www.facebook.com/events/266138434585646/

"Kultur über Wasser" am 19./20. Juni am Wörthersee

Mit der Luftmatratze und dem Boot am Wörthersee in Pörtschach-Ostbucht bei der Schlossvilla Miralago lauschen Sie diesen Künstler*innen am 19./20. Juni 2020 ab 19:00 Uhr:

Datum: 19.06.2020, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Schlossvilla Miralago am Wörthersee, Ostbucht in 9210 Pörtschach

Hauptstraße 129 , Pörtschach, Österreich

Tickets zu "Kultur über Wasser" bekommen Sie vor Ort. Programmdetails:

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Michaela Skrein

Skrein* – Die Schmuckwerkstatt, Tel. 0699 15058181, michaela @ skrein.at



Mag. Johannes Muchitsch

Verein „KulturDIREKT am Wörthersee” und die Schlossvilla Miralago

Tel. 0664 4370000, office @ miralago.at