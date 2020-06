„Bewusst gesund“ über pflanzliche Arzneimittel, „fühlende“ Prothesen und Lungenkrebs-Screening

Außerdem am 6. Juni um 17.30 Uhr in ORF 2: Sampson trainiert Ushakova

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 6. Juni 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Pflanzliche Arzneimittel

Pflanzliche Arzneimittel erfreuen sich heute zunehmender Beliebtheit:

Viele Menschen besinnen sich wieder auf die Wurzeln der Medizin. Denn Phytopharmaka werden im Allgemeinen deutlich besser vertragen als chemische Präparate. So gewinnen Arzneimittelproduzenten aus Ginko Präparate zur Förderung der Gehirndurchblutung und zur Behandlung von Demenz. Die Inhaltsstoffe von Johanniskraut haben vielfältige Effekte auf das menschliche Nervensystem: Sie wirken stimmungsaufhellend, angstlösend und antidepressiv. Die Rohstoffe für solche pflanzlichen Arzneien kommen zum Beispiel aus dem Waldviertel. Hier haben sich mehr als 1.000 Landwirtinnen und Landwirte zum sogenannten „Sonderkulturenverein“ zusammengeschlossen und kultivieren Pflanzen für die Pharmaindustrie. Gestaltung: Andi Leitner.

Phythotherapie

Die Anwendungsgebiete der Phytotherapie umfassen sowohl akute wie auch chronische Erkrankungen. Die pflanzliche Medikamente haben ein ähnliches Risikoprofil wie klassische Arzneimittel. Pharmazeut und Buchautor Mag. Arnold Achmüller informiert, was bei der Einnahme von pflanzlichen Arzneimitteln zu beachten ist.

„Fühlende“ Prothesen

Einfachste Bewegungsabläufe werden nach einer Beinamputation zu großen Herausforderungen. Zudem können die Phantomschmerzen fast unerträglich werden. Eine neue Art von Prothese soll diese Schmerzen auf ein Minimum reduzieren. Dabei werden Nerven, vereinfacht gesagt, umgeleitet. Der ehemalige Berufssportler Dietmar Schmee trägt eine „fühlende“ Beinprothese – einige Monate nach der Operation waren die Phantomschmerzen fast verschwunden. Gestaltung: Kristina Singer.

Lungenkrebs-Screening

In Österreich erkranken jedes Jahr rund 4.500 Menschen an Lungenkrebs, wobei das Risiko bei den Frauen in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Meist wird Lungenkrebs erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt. Fachmediziner/innen wollen daher ein Lungenkrebs-Screening-Programm einführen. Wie ein mögliches Screening aussehen könnte und wer sich vorsorglich untersucht lassen sollte, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Sampson trainiert Ushakova

Im Februar begann das Tanztraining für die „Dancing Stars“, am 6. März konnten die prominenten Teilnehmer/innen ihr tänzerisches Können erstmals vor Publikum unter Beweis stellen – doch Corona-bedingt wurde die Show dann auf Herbst verschoben. Auch Sänger Cesár Sampson und Opernstar Natalia Ushakova sind unter den Kandidatinnen und Kandidaten. Sie sind zwar beide körperlich fit, wollen aber ihre Körper weiter in Bewegung halten, damit sie im Herbst am Tanzparkett wieder Vollgas geben können. Und nachdem es sich zu zweit leichter trainiert, hat sich Natalia Ushakova von Cesár Sampson, der auch Fitness-Trainer ist, Unterstützung geholt. „Bewusst gesund“ hat die beiden bei einem Training begleitet. Gestaltung: Steffi Zupan.

