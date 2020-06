Einladung zum Pressegespräch am 10.6.2020: Amtsantritt von Wolfgang Sperl als neuer Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

Salzburg (OTS) - Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) geht seit 1. Juni 2020 mit einem neuen Rektor in die Zukunft: Wolfgang Sperl übernahm das Amt von Gründungsrektor Herbert Resch, der nach 18 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand ging. Mit mittlerweile zwei Standorten in Salzburg und Nürnberg, mehr als 1.500 Studierenden, 21 Universitätsinstituten, drei Forschungszentren und stetig wachsendem Personalstand hat sich das grundständige und postgraduelle Bildungsangebot der PMU über die Jahre vervielfacht und der Forschungsbereich stark zugenommen.

Prof. Sperl stellt sich in diesem Gespräch nicht nur vor, sondern gerne auch Ihren Fragen. Erfahren Sie mehr über seine Visionen und darüber hinaus, was der noch aktive Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Salzburg für die Zukunft der Paracelsus Universität plant, was kommen wird und was weichen muss.

Pressegespräch: Amtsantritt von Wolfgang Sperl als neuer Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl

Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität



Dr. Christian Stöckl

Vorsitzender des Stiftungsrates der Paracelsus Universität,

Landeshauptmann-Stellvertreter,

Referent für Finanzen, Gesundheit und Spitäler des Landes Salzburg



Dr. Michael Nake

Kanzler der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

Datum: 10.06.2020, 10:00 Uhr

Ort: Paracelsus Universität, Haus C (Auditorium Nord im EG)

Strubergasse 22, 5020 Salzburg, Österreich

