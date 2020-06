Ibiza-U-Ausschuss - „Korrupte ins Gefängnis!“-Fotoaktion der Sozialistischen Jugend

SJ-Stich: „Wer Österreich verkauft für Spenden, der muss im Gefängnis enden!“

Wien (OTS) - Zum Auftakt des Ibiza-U-Ausschusses protestierte die Sozialistische Jugend mit Strache-Maske und Häftlingsmontur (Foto-Link unten). „Wer wie Heinz-Christian Strache in einem Video vor aller Augen so offensichtlich versucht, die Republik zu verscherbeln, hat in der Politik nichts mehr verloren“ erklärt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend.



„Strache hat im Ibiza-Video das Geschäftsmodell rechter Parteien offengelegt: Der Sozialstaat wird abgebaut, um Steuergeschenke für Konzerne und Superreiche zu finanzieren. Dafür gibt es satte Parteispenden und Spesen. Während es den meisten Menschen in Österreich dadurch schlechter geht, lebt eine kleine Elite in Saus und Braus“, so Stich weiter.



Der U-Ausschuss könne laut Stich erst der Anfang sein, denn es brauche weitgehende Konsequenzen. „Ein Jahr nach Ibiza hat sich in Österreich nichts verbessert. Auch ohne Strache und die FPÖ in der Regierung sind die Probleme dieselben geblieben. Der Druck auf freie Medien nimmt weiter zu. Österreich ist im Pressefreiheits-Ranking weiter abgerutscht. An der Politik für Superreiche und Großkonzerne hat sich nichts geändert. Währenddessen werden über eine halbe Million Arbeitslose, tausende Kleinunternehmen, Selbstständige und KünstlerInnen im Stich gelassen.“



Die Fotos der Aktion sind unter folgendem Link frei verfügbar: https://flic.kr/s/aHsmNCjic7





