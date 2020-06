Jaufer Rechtsanwälte startet mit Spezialberatung für Sanierung & Restrukturierung in Graz und Wien

Wien/Graz (OTS) - Der renommierte Sanierungs- und Insolvenzrechtsrechtsanwalt Dr. Clemens Jaufer (46) gründet mit Jaufer Rechtsanwälte eine neue Kanzlei für Rechts- und Strategieberatung rund um „das Unternehmen in der Krise“. Mit Dr. Mario Leistentritt (37) wird zusätzlich ein erfahrener und profilierter Sanierungs- & Haftungsexperte Partner in der neuen Einheit.



Jaufer Rechtsanwälte bietet an den Standorten Graz und Wien fokussierte Beratung für Unternehmen, Banken und Körperschaften zu Risikominimierung und Krisenbewältigung. Das Ziel ist es, künftig als strategischer Partner und Projektmanager Mandanten in ihrem unternehmerischen Risikoumfeld zur Seite zu stehen. Selbstverständlich ist die Insolvenzverwaltung neben der außergerichtlichen Restrukturierung ein weiterer Schwerpunkt.



Dr. Clemens Jaufer hat in den vergangen 20 Jahren österreichweit an den wirtschaftlich relevantesten Insolvenz- und Sanierungsfällen mitgewirkt, sein Spezialgebiet dabei waren grenzüberschreitende Restrukturierungen. Vor der Gründung von Jaufer Rechtsanwälte war er Partner bei ScherbaumSeebacher für über 13 Jahre, seine Karriere startete er bei KPMG, danach war er bei FWP als Rechtsanwaltsanwärter tätig. Daneben pflegt er auf universitärer und außeruniversitärer Ebene im In- und Ausland einen regen Fachaustausch und verfügt über ein europaweites Netzwerk.

„Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Krise ist aus meiner Erfahrung die 360-Grad-Begleitung – rechtlich, wirtschaftlich wie auch kommunikativ. Der Markt wächst und wir möchten ihn als Spezialberater mit unserer Erfahrung und unserem Netzwerk umfassend abdecken.“, so Dr. Clemens Jaufer, Gründer und Partner von Jaufer Rechtsanwälte.

Dr. Mario Leistentritt ist Experte für Sanierung und komplexe Haftungsfragen sowie Fachmann in finanz- und abgabenrechtlichen Fragestellungen. Leistentritt war Universitätsassistenz am Institut für Finanzrecht in Graz, kam 2010 zu ScherbaumSeebacher und war dort seit 2014 als Rechtsanwalt tätig. Er ist Lektor an der Universität Graz und seit vielen Jahren als Fachautor aktiv.



Das Team wird in der Startphase aus den beiden Partnern, drei weiteren JuristInnen und einer erfahrenen Teamassistentin bestehen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Clemens Jaufer

jaufer @ jaufer.com

+43 (0) 316 93 12 93 - 100

Jaufer Rechtsanwälte

Glacisstraße 35, 8010 Graz