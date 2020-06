Reimon (Grüne) mit harter Kritik an Kanzler Kurz: "Rechtskonservative Autoritäre"

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe von „BUSSI FUSSI – Das Leben ist kein Ponyhof“ kritisiert Grün-Abgeordneter Michel Reimon offen und ausführlich den Regierungspartner und gibt Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Türkis und Grün.

Die Türkisen beurteilt er als „rechtskonservative Autoritäre. Autoritär im Sinne von Macht zentralisieren und ein kleiner Kreis soll entscheiden. Man merkt es auch daran, wie sie mit Kritik umgehen.“

Das habe sich bereits bei den Koalitionsverhandlungen gezeigt. Die Grünen hätten gedacht, dass die ÖVP viele Positionen von den Blauen nur mitgetragen habe und merkte aber schnell, dass die Türkisen diese Positionen einfach übernommen haben. „Das war für uns in den Koalitionsverhandlungen echt überraschend." Und weiter zur Frage, ob das nur Marketing sei: "Die haben einen Plan, die Republik umzubauen, umso wichtiger ist es, dass wir da dagegenhalten.“

Der ehemalige EU-Abgeordnete gibt einen Einblick wie Kurz unter den Regierungschefs gesehen wird und erzählt dazu eine schöne Geschichte von einer Telefonkonferenz der Regierungschefs mit der EU-Kommission. Die Kritik an der Europa- und Außenpolitik des Kanzlers fällt vernichtend aus: „Wenn die Staatsleute auf deren Seite Du Dich stellst Netanjahu und Orban sind und jetzt zu Trump keine vernünftige Verurteilung zustande kommt, weiss man ja wo das einzuordnen ist. Man sieht wo wir in 10 Jahren wären, wenn nicht dagegen gehalten wird.“ Besonders schmerzhaft für Reimon: „Kurz ist kein Freund einer starken europäischen Union und einer europäischen Einigung. Diese Ebene interessiert ihn nicht. Uns Grüne bitten Konservative aus ganz Europa, proeuropäische Politik zu machen.“ Er zeigt sich zur Performance der Grünen selbstkritisch, so habe man es bei den KünstlerInnen "verschissen". Und er erklärt ganz offen, wie das mit den Kompromissen in der Regierung sei und warum es trotz allem richtig sei, in die Regierung zu gehen.



Weitere Gäste sind Journalistin Vanessa Spannbauer und Ballettstar Rebecca Horner, die mit Rudi über Rassismus in Österreich und die Ereignisse in den USA reden. Ein weiteres Highlight: Die Staatskünstler Florian Scheuba, Robert Palfrader und Thomas Maurer schalten sich auch zu. Dazu wie immer Birgit Taxböck vom Ponyhof Holzmühle mit dem Tier der Woche. Ausgestrahlt wird die dritte Folge heute, Donnerstag, um 21.21 Uhr auf Youtube und bussifussi.at

