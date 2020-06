VP-Gruber, Löschnig: „Kärntner Stromlösung für günstigere Tarife!“

Der VP-Landesparteivorstand hat einstimmig beschlossen: Land soll wieder echter Mehrheitseigentümer der Kelag werden.

Klagenfurt (OTS) - In der gestrigen Sitzung des Landesparteivorstands der Neuen Kärntner Volkspartei haben die Mitglieder – aufgrund der Debatte über die hohen Stromnetztarife – einen einstimmigen Beschluss gefasst: Das Land Kärnten soll wieder zum echten Mehrheitseigentümer der Kelag werden. „Nur wenn das heimische Stromnetz mehrheitlich im öffentlichen Eigentum steht, hat das Land direkten Einfluss auf Gebarung und Tarife“, erklärt Landesparteiobmann Martin Gruber. Derzeit halte Kärnten zwar 51 Prozent an der Kärntner Energieholding, sei durchgerechnet in der Kelag aber klarer Minderheitseigentümer. Bewusst ist sich Gruber, dass dieses Ziel nicht von heute auf morgen erreichbar ist. „Das Land soll aber umgehend alles dafür tun, dieses Ziel mittelfristig zu erreichen.“

Zum Ruf nach einem österreichweit einheitlichen Tarif für das Stromnetz sagt VP-Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig: „Dieser fromme Wunsch wird sich schwer erfüllen, denn er blendet die Realität aus.“ Andere Bundesländer haben andere Voraussetzungen und damit auch andere Strukturen und unterschiedliche Kosten. Eine Vereinheitlichung sei eher unrealistisch. Man solle besser dort tätig werden, wo es tatsächlich Sinn macht.

Auch den Hinweis der SPÖ, dass es in Österreich schließlich einen bundesweit einheitlichen Tarif für die Autobahnen gibt, lässt Löschnig nicht gelten. „Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich“, sagt Löschnig in Richtung SPÖ. „In Österreich gibt es nur einen Autobahnbetreiber, allerdings mehrere Betreiber von Stromnetzen.“ Vereinheitlichungen seien nicht realisierbare Zentralisierungsfantasien. Löschnig: „Nur eine echte Kärntner Stromlösung gibt dem Land die Möglichkeit, der Bevölkerung günstige Tarife für Strom und Netz anzubieten.“

