Oö. Volksblatt: "U-Ausschuss" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 4. Juni 2020

Linz (OTS) - „Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich“.

„Ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler“. Diese Sätze stammen aus der Rücktrittsrede von Heinz-Christian Strache am 18. Mai 2019 und sie beziehen sich darauf, was er zwei Jahre davor in einem — illegal angefertigten — Video in einer Villa auf Ibiza von sich gegeben hat. Schon gemessen daran, was man aus dem Video-Zusammenschnitt bisher kannte, kann man nur sagen, Strache hat mit dieser Selbsteinschätzung völlig recht. Warum es ihn trotzdem wieder in die Politik treibt, ist seine Sache — wird im Untersuchungsausschuss aber eine wesentliche Rolle spielen. Denn seine Ex-Partei wird wohl nichts unversucht lassen, den nunmehrigen politischen Mitbewerber möglichst schlecht da stehen zu lassen. Das wird, in Bezug auf ÖVP und FPÖ, auch die SPÖ wollen. Und sie wird auch versuchen, die Grünen irgendwie anzupatzen, schließlich sind die jetzt Regierungspartei und damit aus roter Sicht so etwas wie ein ÖVP-Handlanger. Weil auch die Neos vom U-Ausschuss irgendwie politisch profitieren wollen, ist eines jetzt schon klar: Die Samthandschuhe werden wohl nicht das bevorzugte Kleidungsstück im Ibiza-Ausschuss sein.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at