Österreichische Schulen werden bunter: Schüler*innen nehmen die Vielfalt selbst in die Hand

HOSI Wien organisiert Regenbogenfahnen für Schulen

Wien (OTS) - Das Projekt FLAGincluded der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien stellt für interessierte Schulen Regenbogenfahnen zur Verfügung um sie im Juni aufzuhängen und ein Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz zu setzen. Trotz der COVID-19-Maßnahmen nehmen heuer 24 Schulen in drei Bundesländern am Projekt teil, Tendenz steigend. "Wir sind ungeheuer stolz auf die Jugend der HOSI Wien: FLAGincluded ist ein von Schüler*innen für Schüler*innen selbst organisiertes Projekt, von der Idee bis zur Ausführung. Schulen sind im gesellschaftlichen Kampf gegen Ausgrenzung und Mobbing entscheidend, und dass Jugendliche die Sache selbst in die Hand nehmen, zeigt, wie wichtig ihnen Vielfalt und Akzeptanz sind. Und genau darum geht es: Dass alle Jugendlichen so akzeptiert werden, wie sie sind.", so Moritz Yvon Obmann der HOSI Wien.

Das HOSI-Projekt FLAGincluded wird von der Wiener Antidiskriminierungsstelle (WASt) gefördert. "Aktuelle Studien zeigen, dass LGBTIQ-Feindlichkeit in Europas Schulen immer noch weit verbreitet ist. Daher setzen wir dieses Schüler*innenprojekt gemeinsam mit der HOSI Wien um, damit die Schule ein sicherer Ort für alle wird." erklärt Wolgang Wilhelm der Leiter der WASt. Die erste Fahne hängt seit Mittwoch an der HTL Rennweg, an der die Idee für das Projekt geboren wurde. Die Organisator*innen legen das Projekt natürlich langfristig an und rechnen in den nächsten Jahren mit steigender Nachfrage.

Der Koordinator und Gründer des Projekts, Michael Kudler, unterstreicht die Notwenigkeit des Projekts: "Als ich vor 5 Jahren an diese Schule gekommen bin, hätte mir eine Regenbogenflagge vor der Schule unglaublich viel bedeutet. Umso mehr freut es mich, nun, da ich hier maturiere, ein Zeichen zu hinterlassen. Die Schüler*innen, die nach mir an die HTL Rennweg kommen, sollen gleich auf den ersten Blick die Inklusivität dieser Schule sehen, die ich erst mit der Zeit selbst entdecken musste."

Die Unterstützung der Stadt kommt von höchster Stelle, denn Bildungsstadtrat Jürgen Czernohoszky war von Anfang an begeistert, als er von der Idee der HOSI Wien hörte. Er betont: "Mit der Regenbogenfahne wollen wir allen Schülerinnen und Schülern zeigen: du bist richtig, wie du bist. Egal, wen du liebst, Wien liebt dich!" Und diese Nachricht ist im Schulalltag mehr als notwendig. Wir dürfen nicht weiter hinnehmen das homo- und transphobe Sprache an Österreichischen Schulen auf Akzeptanz stößt. Ein sicheres Schulumfeld für alle Schüler*innen zu bieten, ist eine unserer wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben.

