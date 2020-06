Landesstraße B 43 im Betriebsgebiet Reidling fertiggestellt

LR Schleritzko: Bauwirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern

St. Pölten (OTS) - Im Betriebsgebiet Reidling (Gemeindegebiete Sitzenberg-Reidling und Zwentendorf) wurde auf einer Länge von rund 446 Metern und auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern der schadhafte Fahrbahnbelag der Landesstraße B 43 abgefräst und mit einer neuen Asphaltdecke wiederhergestellt. „Erhaltungsmaßnahmen für unsere Landesstraßen sind ein wesentlicher Faktor für eine moderne Verkehrsinfrastruktur und sehr wichtig für die Verkehrssicherheit in unserem Land“, betonte dazu kürzlich Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko bei der Baufertigstellung. „Neben der Erhöhung der Sicherheit auf unseren Straßen ist es mir auch ein Anliegen, die heimische Wirtschaft mit Aufträgen zu stärken“, hielt Schleritzko fest. In diesem Baulosabschnitt befinden sich auch zwei Linksabbiegespuren, die zum Betriebsgebiet Reidling und in Richtung Zwentendorf führen.

Die Asphaltierungsarbeiten wurden von der Firma Gebrüder Haider aus Großraming in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Tulln ausgeführt. Die Gesamtkosten von rund 55.000 Euro trägt zur Gänze das Land Niederösterreich.

