„Eco“ über Reisen ins Ungewisse und die Angst vor dem Ausverkauf

Am 4. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 4. Juni 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Reise ins Ungewisse: Was auf Urlauber zukommt

Ab Mitte Juni sind weitere Grenzen offen, der Urlaub kann beginnen. „Kann“, denn in Zeiten von Corona ist das eine denkbar unsichere Angelegenheit: Viele Fluglinien nehmen den Betrieb zwar wieder auf, Sicherheitsabstände im Flieger sowie die Maskenpflicht schrecken Passagiere aber ab. Die Fluggesellschaften fürchten um ihr Geschäft. Dazu kommt, dass viele Urlaubende ihre Reise stornieren, wenn der Flug nicht ohnehin schon gestrichen wurde. Die Folge: zu wenig Auslastung für Fluglinien, aber volle Auslastung für Konsumentenschützerinnen und - schützer. Denn nicht alle Airlines wollen das Geld für Tickets zurückerstatten. Bericht: Emanuel Liedl, Johannes Ruprecht

Angst vor Ausverkauf: Gesetz zum Schutz wichtiger Unternehmen

Viele Firmen haben durch die Auswirkungen von Corona massiv an Wert verloren und sind nun Kandidaten für ausländische Übernahmen. Vor allem Staatsfonds aus China und arabischen Ländern nützen die Chance, um sich in Europa bei strategisch wichtigen Schlüsselindustrien billig einzukaufen. In der EU will man diese Übernahmewelle durch strengere Bestimmungen für Investoren verhindern. Auch Österreich beschließt ein Investitionskontrollgesetz. Sind mit Hilfe dieser neuen Regelungen heimische und europäische Unternehmen vor einem Ausverkauf geschützt? Bericht: Hans Hrabal

Verhaltene Konsumenten: Unsicherheit führt zu Sparsamkeit

Lokale und Geschäfte haben wieder offen, doch der erhoffte Kaufrausch nach den Beschränkungen bleibt noch aus. Zu Hause selber kochen statt essen gehen, legere Kleidung statt Businesslook und besser sparsam leben: Viele Gesellschafts- und Einkaufserlebnisse scheinen wegen der hohen Arbeitslosigkeit und Job-Unsicherheit Pause zu machen. Wie kann es weitergehen und wird es wieder ein Zurück zur alten Normalität geben? Bericht: Astrid Petermann, Werner Jambor

