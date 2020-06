FPÖ – Hafenecker: Wo bleibt die Großfahndung nach dem Ibiza-Detektiv?

Wird zweiter Video-Darsteller vom Bundeskriminalamt geschont, weil er Informant gewesen sein soll?

Wien (OTS) - „Am 27. Mai hat das Bundeskriminalamt die angebliche Oligarchennichte, die unter dem falschen Namen ‚Alyona Makarov‘ im Ibiza-Video aufgetreten ist, unter großem Mediengetöse zur Fahndung ausgeschrieben. Einen vergleichbaren Aufwand vermisse ich allerdings beim Versuch, endlich auch den zweiten Darsteller aus der Gruppe der Video-Produzenten stellig zu machen. Sein Gesicht kennt bis heute niemand“, sagte heute der freiheitliche Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, NAbg. Christian Hafenecker.

Aktuelle Medienberichte würden darauf hinweisen, dass der Detektiv, dessen Name aus medienrechtlichen Gründen nicht genannt werden darf, viel tiefer in die Vorbereitung der Video-Falle involviert gewesen sei als die Frau, deren Fotos in den letzten Tagen in fast alle Zeitungen abgedruckt waren.

Hafenecker vermutete, dass der Detektiv im Bundeskriminalamt bis heute über gute Kontakte verfügen könnte, die ihm eine bessere Behandlung sichern. „Immerhin wurde bereits mehrfach berichtet, dass der Mann in Ermittlungsprojekte der Kriminal- und Finanzpolizei eingebunden gewesen sein soll“, macht Hafenecker auf die mögliche Befangenheit des Bundeskriminalamts in diesem konkreten Ermittlungsstrang aufmerksam.

„Vielleicht ist es aber auch so, dass der Detektiv – im Gegensatz zu der angeblichen Oligarchin – erhellende Aussagen über die Auftraggeber bzw. Verkäufer des Videos machen würde, was wiederum der ÖVP nicht allzu gut in ihren Regieplan passen könnte“, vermutete Hafenecker.



