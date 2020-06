Savity startet mit digitalem Diskussionsformat „MoneyTalks“

Der Online-Vermögensverwalter Savity bietet wirtschaftlich Interessierten in Zukunft spannende „MoneyTalks“ mit renommierten Experten an.

Wien (OTS) - Der österreichische Online-Vermögensverwalter Savity informiert seine Kunden bereits regelmäßig über die aktuelle Situation an den internationalen Kapitalmärkten. In Zukunft dürfen sich wirtschaftlich Interessierte zusätzlich auch über spannende „MoneyTalks“ mit renommierten externen Experten freuen.

Die internationalen Finanzmärkte haben einen massiven Einfluss auf unsere Volkswirtschaft, unsere nationalen Unternehmen und letztlich auch auf unsere Arbeitsplätze. Sondersituationen wie die Corona-Krise, Rezessions- und Inflationsszenarien oder der massive Anstieg der Staatsverschuldung verunsichern nicht nur Privatanleger, sondern auch Wirtschaftstreibende. Da Finanzthemen in der medialen Berichterstattung aber oft zu kurz kommen, haben viele Menschen Bedarf an seriöser und verlässlicher Information. „Wir wissen aus zahlreichen Kundengesprächen, dass auch viele private Anleger nach kompetenten Antworten auf ihre Fragen suchen. Dem wollen wir mit gesicherten Hintergrundinformationen sowie umfassenden Analysen begegnen. Mit unseren „MoneyTalks“ bieten wir nicht nur unseren Kunden sondern allen Interessierten ein spannendes Diskussionsformat, das einen direkten Zugang zu renommierten Wirtschaftsexperten ermöglicht“, freut sich Karin Kisling, CEO und Gründungsmitglied des österreichischen Online-Vermögensverwalters Savity.

Renommierte Wirtschaftsexperten als Talk-Gäste

In der ersten „MoneyTalks“-Diskussion ging es um die Frage: Wie werden sich die Börsen nach der Corona-Krise entwickeln? Dazu hat Karin Kisling Investment-Profi Wolfgang Matejka, Chief Investment Officer der Wiener Privatbank SE, als Gesprächspartner ins Online-Panel eingeladen. Anders als Kisling, die mit Savity einen modellgetriebenen Investmentansatz verfolgt, arbeitet Matejka mit einem diskretionären Ansatz. Entsprechend unterschiedlich waren auch die Zugänge der beiden Investmentprofis zu aktuell brisanten Themen wie Ölpreis, Rezession und Gold als sicheres Investment. Die gesamte Diskussion steht auch online und kann jederzeit abgerufen werden.

Das neue Talk-Format wird in Zukunft regelmäßig über aktuelle Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten sowie spannende volkswirtschaftliche Themen informieren. Die Einladung erfolgt über die Savity-Website, den Savity-Newsletter sowie alle bekannten Social Media Kanäle. „Das Besondere an diesem neuen Online-Angebot ist, dass sich die Zuhörer auch aktiv in die Diskussion einbringen können indem sie über die Chatfunktion Fragen an die Experten stellen. Der Anmeldelink ist online verfügbar und für alle Interessierten offen“ , erklärt Karin Kisling.

Die nächste „MoneyTalks“-Diskussion widmet sich der Frage: Nachhaltige Geldanlage – von der Nische zum Mainstream? Als Experten zu Gast sind Wolfgang Pinner, stv. Vorsitzender des FNG, und Elisabeth Müller, Country Manager Österreich von ESG Plus.



Über Savity

Savity ist ein unabhängiger Online-Vermögensverwalter für Privatkunden mit Sitz in Wien. Savity bietet einfachen Zugang zu hochprofessionellen Anlagestrategien, die bisher nur sehr wohlhabenden Kunden vorbehalten waren. Hinter Savity stehen Menschen, die jahrzehntelang für große, institutionelle Investoren und anspruchsvolle Privatkunden im In- und Ausland gearbeitet haben. Seit Juni 2019 kooperiert Savity mit der easybank, die als erste Direktbank in Österreich gegründet wurde und eine Marke der BAWAG P.S.K. ist. Seit Ende 2019 wird Savity auch den Kunden der BAWAG P.S.K. angeboten.

