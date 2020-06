100. Geburtstag von Kurt Steyrer – Deutsch würdigt „großen Sozialdemokraten und Vorbild unserer Bewegung“

Gedenken an den ehemaligen Gesundheits- und Umweltminister und Kandidaten der Präsidentschaftswahl 1986

Wien (OTS/SK) - Der ehemalige Gesundheits- und Umweltminister sowie Kandidat der Präsidentschaftswahl 1986 Kurt Steyrer wäre heute, am 3. Juni, 100 Jahre alt geworden. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch würdigt Steyrer als „großen und verdienstvollen Sozialdemokraten, der für unsere Bewegung und dieses Land viele Jahre Großes geleistet hat“. „Im Vordergrund seines Handelns standen immer aufrichtige Toleranz, Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft sowie der tief empfundene Wunsch, sozial Benachteiligten zu helfen – sei es als Politiker wie auch als Arzt. Kurt Steyrer war ein Vorbild unserer Bewegung“, so Deutsch am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Insbesondere würdigt Deutsch Steyrers „unermüdlichen Einsatz für das Ziel, allen Menschen ein Höchstmaß an medizinischer Versorgung zukommen zu lassen“, was dieser insbesondere durch seine mehr als dreißigjährige Tätigkeit als Betriebsarzt unter Beweis gestellt hat. Die Verbesserung des Gesundheitssystems war Steyrer stets ein Anliegen, das er im Nationalrat erfolgreich vertreten hat. Als Minister hat er zukunftsweisende Maßstäbe für eine moderne sozialdemokratische Gesundheits- und Umweltschutzpolitik gesetzt. „Als Kandidat für das höchste Amt der Republik hat Kurt Steyrer Kraft, Aufrichtigkeit und staatstragendes Verhalten eindrucksvoll bewiesen“, erinnert Deutsch. (Schluss) bj/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien, Tel.: 01/53427-275, https://www.spoe.at/impressum/