MORGEN AK Pressekonferenz: Österreichweites Nachhilfebarometer 2020

Erhebung: Nachhilfekosten und Lerndruck auf Familien mit Schulkindern – plus Auswirkung der Corona-Krise: Präsentation der österreichweiten Ergebnisse

Wien (OTS) - Wie groß ist die Belastung der Familien durch die Schule? Wie stark ist die Belastung der Familien durch die Schulschließung in der Corona-Krise gestiegen? Wie viel Nachhilfe brauchen die Kinder? Wie viel müssen die Eltern dafür ausgeben? Wie oft müssen sie mit ihren Kindern lernen? Das zeigt eine österreichweite Erhebung, in der die AK die Fakten für das laufende Schuljahr 2019/20 abfragen hat lassen. Die Erhebungsergebnisse und die Reformvorschläge der Arbeiterkammer für den Umbau der Schule nach der Corona-Krise sind Thema der

Pressekonferenz mit

AK Präsidentin Renate Anderl

Elke Larcher, AK Wien-Abteilung Lehrausbildung und Bildungspolitik

Donnerstag, 4. Juni 2020, 10:00 Uhr

AK Wien, Bibliothek

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Livestream unter: www.arbeiterkammer.at/nachhilfebarometer

