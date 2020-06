Volkshochschule Steiermark: Rückzahlung der Kursbeiträge

Graz (OTS) - Die Corona-Regelungen lassen den bisher geplanten und am 16. März 2020 verschobenen Seminarbetrieb nicht zu. Aus diesem Grund sieht sich die VHS Steiermark verpflichtet, diese Kurse des Frühjahrsemesters abzusagen und die Kursbeiträge aliquot zu erstatten.

Alle verschobenen Kurse müssen aufgrund der geltenden Corona-Regelungen abgesagt werden, da in den meisten Fällen z.B. die Gruppengröße nicht einhaltbar oder der Zutritt zu den Kursräumen (meist in Schulen) nicht möglich ist. Auf der VHS-Website finden von der Absage Betroffene ein Formular, mit dem sie die anteilige Rückzahlung ihres Kursbeitrages einfordern können.

"Wir sind bereits in Planung des Kursangebotes für den Herbst 2020 und hoffen dieses durchführen zu können. Bis dahin bieten wir in den unterschiedlichsten Bereichen Online-Kurse an. Kurse mit Anwesenheit finden, soweit sie uns per Verordnung erlaubt sind, statt", so die beiden Geschäftsführer Christine Sudy und Martin Bauer. Infos dazu finden Interessierte ebenfalls auf der Website der VHS oder telefonisch in ihrer VHS vor Ort.

Anforderungsformular für die Rückzahlung und Kursinfos unter www.vhsstmk.at

