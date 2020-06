Black lives matter: ICI verschiebt Corona-Demo aus Solidarität

Wien (OTS) - Einen Solidaritätsaufruf startet nun ICI und sagt die eigene Donnerstags-Kundgebung ab. Denn zeitgleich wurde aufgrund der aktuellen Ereignisse eine “Black lives matter” Manifestation angekündigt, also am Donnerstag den 4.Juni. ICI ruft nun auf, diese Anti-Rassismus Kundgebung zu besuchen, das habe nun Priorität. Gewalt durch Polizei, Politik und Beamte geht uns alle an, überall auf der Welt. Sie ist nicht zu akzeptieren“ erklärt ICI-Mit-Initiator DDr. Christian Fiala. Die Bürgerrechts-Kundgebung zu den ungerechtfertigten Corona Maßnahmen wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden und zeitgerecht angekündigt.

Über die ICI:

Die ‚Initiative für evidenzbasierte Corona Informationen’ (ICI) ist der kritischen Analyse der aktuellen Entwicklungen rund um das Corona-Virus/Covid-19 verpflichtet. Die Initiative veröffentlicht Fachartikel und wissenschaftliche Kommentare ohne Zensur. Daneben können auch Verdachtsfälle von groben Menschen- und Grundrechtsverletzungen durch Beamte und Exekutive gemeldet werden. Die ICI ist überparteilich und lehnt politischen Extremismus ab. Aus der anfänglichen Informationsplattform hat sich zunehmend eine Bürgerrechts-Initiative entwickelt. Aktuell arbeitet die ICI an einem Volksbegehren für ein Corona-Maßnahmen-Wiedergutmachungsgesetz.

www.initiative-corona.info





Rückfragen & Kontakt:

ICI, www.initiative-corona.info, presse @ initiative-corona.info