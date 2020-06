AVISO: UNOS/NEOS-Pressekonferenz „Sag’s laut“ – das Donnerstags-Memo, am 4. Juni um 9:00 Uhr

Wien (OTS) - Fast 500.000 Unternehmer_innen sind von einer Pleitewelle betroffen, zahlreiche EPUs und Kleinstunternehmer_innen in Österreich am Rande des Ruins. Die Wirtschaftskammer ist nicht in der Lage schnelle und unbürokratische Hilfe bereit zu stellen.



NEOS – Unternehmerisches Österreich (UNOS) verleiht Unternehmerinnen und Unternehmern eine Stimme und lädt zum Auftakt des EPU-Protests „Sag’s laut! – das Donnerstags-Memo“. Ab 4.6. wird Unternehmer_innen jeden Donnerstag um 9.00 Uhr eine Bühne gegeben um vor der Wirtschaftskammer Österreich ihre Anliegen klar und laut, direkt an ihre vermeintliche Interessenvertretung zu adressieren. Zum Start werden neben zahlreichen Unternehmer_innen Henrike Brandstötter (NEOS Start-up Sprecherin) und Michael Schuster (Co-Founder Speedinvest) ihre Forderungen vorbringen: die Auflösung der Rücklagen und den Rücktritt von WKO-Präsident Mahrer.



Weitere Sprecher: Gert Kunze (Café Eiles), Simone Pibernik (entwicklung.jetzt), Günther Polder (Euro TV Production), Stiletto Stohl (Verein zur Verbreitung österreichischer Rockmusik), Yael Loulati (Shabbeskitchen), Matthias Stiedl (Jump around)



Diese Aktion wird auf https://www.facebook.com/unos.eu live gestreamt, Filmmaterial kann den TV-Sendern zur Berichterstattung zur Verfügung gestellt werden.



Datum: Donnerstag, 4.6. 9.00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien



https://donnerstagsmemo.at

