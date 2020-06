ORF im Mai 2020: 31,4 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Mai 2020 erreichte die ORF-Sendergruppe zum einen mit der Berichterstattung rund um die Corona-Krise, aber auch mit einem umfassenden Zeitgeschichteschwerpunkt, der eigenproduzierten Show „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ mit Marcel Hirscher, aber auch Klassikern wie „Am Schauplatz“ oder der „Millionenshow“ einen Marktanteil von 31,4 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,092 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 54,2 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum Mai 2020

ORF 1: 1,847 Millionen Seher/innen (6,4 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,280 Millionen Seher/innen (21,7 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,2 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 37,8 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (3. Mai)

1,893 Millionen Zuschauer/innen, 58 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (14. Mai)

1,601 Millionen Zuschauer/innen, 58 Prozent Marktanteil

„Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ (21. Mai) 1,208 Millionen Zuschauer/innen, 35 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (7. Mai)

1,068 Millionen Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (28. Mai)

992.000 Zuschauer/innen, 37 Prozent Marktanteil

„Tatort: Sternschnuppe“ (3. Mai)

910.000 Zuschauer/innen, 24 Prozent Marktanteil

„Am Schauplatz: Hallstatt ohne Chinesen“ (28. Mai)

872.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (24. Mai)

852.000 Zuschauer/innen, 27 Prozent Marktanteil

„IM ZENTRUM“ (17. Mai)

830.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Dennstein und Schwarz“ (1. Mai)

798.000 Zuschauer/innen, 23 Prozent Marktanteil

-- 6,340 Millionen (weitester Seherkreis) sahen im Mai die aktuelle Berichterstattung zur Corona-Krise im ORF-TV, das sind 84 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+; 84 von 100 konsumierten TV-Minuten entfielen dabei auf die Programme des ORF.

-- 15 Neuproduktionen, insgesamt 110 Stunden mit Dokumentationen, Live-Übertragungen von Gedenkveranstaltungen, Live-Diskussionen, Magazinbeiträgen sowie Film-Premieren und -Klassikern in ORF 2 und ORF III, 60 Ö1-Sendungen, ORF.at-Zeitzeugenporträts, ein Weltkriegs-Videoarchiv auf der ORF-TVthek und aktuelle Berichterstattung im ORF TELETEXT: Der umfangreiche Zeitgeschichteschwerpunkt, mit dem der ORF der historischen Jubiläen 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, 75 Jahre Zweite Republik und 65 Jahre Staatsvertrag in allen seinen Medien gedachte, erreichte insgesamt 4,463 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das entspricht 59 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis); sehr erfreulich auch das Interesse in der Zielgruppe 12–29: Mit 453.000 Seher/innen (WKS) nutzte mehr als ein Viertel (26 Prozent) der Österreicher/innen unter 30 das Zeitgeschichte-Angebot in ORF 2 und ORF III.

-- Am 24. Mai zeigte ORF III Kultur und Information den vorerst letzten Beitrag aus der ORF-Sendereihe „Wir spielen für Österreich“ – diesmal „Mozart@home“ u. a. mit Rolando Villazón und Cornelius Obonya. Nach dem Auftakt-Konzert der Wiener Staatsoper am 19. April, bei dem bis zu 252.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten, dem Live-Event der Volksoper Wien am 26. April im Zeichen der Operette mit bis zu 187.000 und am 3. Mai dem Auftritt der Musicalstars der Vereinigten Bühnen Wien im ORF RadioKulturhaus mit bis zu 171.000 Personen, erreichte die Zusammenarbeit mit der Stiftung Mozartezum bis zu 161.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in ORF III. Die Durchschnittsreichweiten lagen bei 224.000 (19. April), 167.000 (26. April), 150.000 (3. Mai) und 142.000 (24. Mai) bei Marktanteilen von 6 Prozent bzw. jeweils 4 Prozent; insgesamt erreichten die vier „Wir spielen für Österreich“-Sendungen einen weitesten Seherkreis von 736.000 Menschen, das entspricht zehn Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+.

-- Marcel Hirschers Debüt als ORF-Moderator sollte den Menschen in Österreich Lust auf – Corona-bedingten – Urlaub daheim machen. Bis zu 1,239 Millionen ließen sich am 21. Mai diese Einladung des Sportstars nicht entgehen: Durchschnittlich erreichte „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ 1,208 Millionen Seherinnen und Seher bei 35 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 20 bzw. 18 Prozent.

-- „IM ZENTRUM“ erreichte am 17. Mai mit 830.000 RW bei 32 Prozent MA die bisher dritthöchste Reichweite am regulären Sendeplatz, die Dokumentation „Waldheims Walzer“ sahen unmittelbar danach 320.000 bei 23 Prozent MA – 18 Prozent MA in der Zielgruppe 12–49 bedeuten „dokFilm“-Topwert seit 2012.

-- Stark im Mai auch die Wiederholungen der „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot“ mit durchschnittlich bis zu 736.000 RW am 25. Mai

-- Topwert für „Am Schauplatz“ am 28. Mai: Die Reportage „Hallstatt ohne Chinesen“ erreichte 872.000 RW und mit 29 Prozent MA den zweitbesten Wert seit 2015.

-- Bis zu 607.000 sahen am 13. Mai „Stöckl live“ über „die psychosozialen Folgen von Corona“.

-- Die im wahrsten Wortsinn überraschende „Romy 2020“-Verleihung erreichte am 23. Mai 439.000 RW bei 14 Prozent MA.

-- Gut genutzt wurde am 13. Mai in ORF 1 die „Dok 1“-Reportage „Glauben statt Wissen – Fake News“ mit 329.000 RW bei 12 Prozent MA in der Zielgruppe 12–49.

-- „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ erreichte am 8. und am 15. Mai mit je 15 Prozent MA in der Zielgruppe 12–49 jeweils Topwerte.

-- Topwert auch für „Eco“ am 28. Mai mit 545.000 RW bei 27 Prozent MA, das ist der höchste Marktanteil seit 2017.

-- Zum zweiteiligen „Kabarettgipfel“ versammelten sich am 8. und 15. Mai in ORF 1 durchschnittlich bis zu 626.000 bei 22 Prozent MA in der Zielgruppe 12–49.

-- Trotz Absage des ESC widmete sich ORF 1 am 16. Mai dem Song Contest: „Österreich 12 Punkte“ ließen sich 273.000 ESC-Fans nicht entgehen, „Europe Shine a Light“ danach 235.000.

-- Die Premiere von „Dennstein & Schwarz“ am 1. Mai schaffte mit 798.000 RW (bei 23 Prozent MA) den bisherigen Topwert der Reihe, die Heller-Verfilmung „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ mit Karl Markovics am 2. Mai sahen 515.000.

-- Die Premiere des Oscar-gekrönten „Shape of Water“ am 3. Mai in ORF 1 erreichte in der Zielgruppe 12–29 mit einem MA von 27 Prozent einen Topwert.

-- Das ÖFB-Cupfinale Salzburg – Lustenau am 29. Mai sahen bis zu 413.000 Fans bei 27 Prozent MA in der Zielgruppe 12–29.

-- Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF auch im Mai 2020 intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 7,0 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 42,0 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 165 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen).

