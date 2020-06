Gewerkschaft GPA-djp kritisiert Jobabbau bei Secop Angestellten in der Steiermark

Wortbruch des Eigentümers - 45 Arbeitsplätze im F&E Bereich gefährdet

Wien (OTS) - Der Kompressorenhersteller Secop in Fürstenfeld hatte letztes Jahr noch eine Jobgarantie für die 90 Arbeitsplätze der Konzernzentrale mit F&E in der Steiermark abgegeben. Mittlerweise ist bloß noch von 45 garantierten Stellen die Rede, 45 Stellen sollen ins Ausland verlagert werden. „Dieser Wortbruch ist ein inakzeptables Verhalten gegenüber den Beschäftigten, die sich jetzt große Sorgen um ihre Zukunft machen“, sagt Norbert Schunko, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA-djp Steiermark.

„Gerade jetzt ist die Lage am Arbeitsmarkt sehr angespannt – auch in der Steiermark. Die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland ist ein unsolidarischer Akt seitens der Geschäftsführung“, so Schunko.

Franz Gosch, stellvertretender Bundesgeschäftsführer der GPA-djp, schlägt in dieselbe Kerbe: „Es zeigt sich, dass ein reiner Investmenteigentümer kurzfristige Ziele nachhaltigen Lösungen vorzieht. Leidtragende sind die Beschäftigten und der Standort Steiermark.“

Ein Sozialplan wird verhandelt. Am Freitag findet eine Betriebsversversammlung der Angestellten statt um geeignete Maßnahmen zu setzen.

Seit 1. Juni ist der frühere Eigentümer des Kompressorenwerkes in Fürstenfeld, NIDEC, wieder zurückgekehrt. Der japanische Konzern NIDEC (weltweit 80.000 Beschäftigte) hat die Kompressorenlinie der Marke Delta übernommen und wird diese vorerst mit 40 MitarbeiterInnen betreiben. Zudem erzeugt NIDEC in Fürstenfeld derzeit mit 47 Mitarbeitern Motoren für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Die KAPA-Kompressorenlinie soll nach derzeitigem Stand mit August in die Slowakei abgesiedelt werden. Gegen diese Verlagerung wird seitens der Arbeitnehmer-Vertretung weiterhin gekämpft.

