buylocal und #maillocal mit Maillog

Es hat beim Thema Konsum ein großes Umdenken eingesetzt. Dem stationären Handel ist noch mehr bewusst geworden, welchen Stellenwert der Onlinevertrieb haben muss. Robert Stadler, Verkaufsleiter Maillog 1/3

Ein Onlineshop kann zwar nicht Leben retten, aber Arbeitsplätze sichern oder sogar die Insolvenz abwenden. Robert Stadler, Verkaufsleiter Maillog 2/3

Wir haben am Höhepunkt des Lockdowns eine Rekordzahl an Anfragen verzeichnet, und dieser Trend hält an. Robert Stadler, Verkaufsleiter Maillog 3/3

Wien (OTS) - Stell dir vor, es gibt eine Krise und Du unterstützt heimische Betriebe statt internationaler Konzerne: Mit #supportyourlocals hat sich eine breite, landesweite Bewegung gebildet, die auf bewussten, regionalen Konsum setzt. Denn lokal zu konsumieren und nicht beim globalen Internetriesen – egal ob aus den USA oder aus China – bedeutet nebst größerer Transparenz auch dafür zu sorgen, dass die Steuern im Land bleiben und so unser Sozialsystem und Gesundheitssystem sichern.

Auf diesen Trend reagiert die heimische Wirtschaft gerne: Österreichische Händler stellen wegen und in der Covid19-Krise vermehrt auf online um – der regionale Versand-Dienstleister Maillog mit Standort Wien punktet hier als verlässlicher Partner: „Es hat beim Thema Konsum ein großes Umdenken eingesetzt. Dem stationären Handel ist noch mehr bewusst geworden, welchen Stellenwert der Onlinevertrieb haben muss.“ , ist sich Robert Stadler, Verkaufsleiter bei Maillog sicher. „Ein Onlineshop kann zwar nicht Leben retten, aber Arbeitsplätze sichern oder sogar die Insolvenz abwenden.“

Das Sende-Sorglos-Paket: Wie „Fulfillment“ große und kleine Unternehmen entlastet und sogar pusht

Bei dieser Umstellung hilft Versandspezialist Maillog als ideale Partner mit vollster Tatkraft und verlässlicher Logistik. Warum? Das in Wien-Liesing ansässige Unternehmen punktet mit Fulfillment. In den USA gibt es diesen Trend schon lange, in Europa rollt er nun verstärkt an: Findige Fulfiller schnüren ein Gesamtpaket rund um den Online-Versand, übernehmen Bestellungsannahme, Lagerhaltung, Verpackung, Frankierung und den Transport. Für Händler bedeutet das eine enorme Entlastung: „Sie können sich auf ihr Kern-Geschäft konzentrieren und haben den Kopf frei und genug Energie um sogar zu wachsen.“ so Stadler.

100-prozentige Auslastung trotz Krise: Im Juni eröffnet der neue Standort

Maillog ist ein solcher Fulfiller „made in Austria“ – und zählt mit seinem Sende-Sorglos-Konzept zu den großen Krisengewinnern. „Wir haben am Höhepunkt des Lockdowns eine Rekordzahl an Anfragen verzeichnet, und dieser Trend hält an.“ , so Verkaufsleiter Robert Stadler. „Wir sind in der Beratung zu 100 Prozent ausgelastet, eröffnen deshalb einen zweiten Standort in Pottendorf und stellen gerade neue Mitarbeiter ein. Wir wollen unseren Kunden weiterhin jene Verlässlichkeit bieten, die uns bekannt gemacht hat. Gerade in Zeiten wie diesen.“

Wer weiterhin Resilienz in und nach der Krise beweisen mag, versendet also rot-weiss-rot: Natürlich bietet der weltweit bekannteste Versand-Gigant aus den USA auch einen schnellen Einstieg in die Onlinewelt für Produzenten und Händler. Aber mit einem großen Haken. „Viele Produkte sind dafür ungeeignet. Waren mit geringen Margen rentieren sich wegen den hohen Provisionen nicht. Und ein großes Sortiment, das sich nur langsam dreht, wird mit exorbitanten Lagergebühren abgestraft.“, so Stadler abschließend: „Maillog ist hier die perfekte Alternative. Unsere Lagerplätze befinden sich ausserdem nicht irgendwo im Abseits oder im Ausland, sondern in Wien – so können selbst in der schlimmsten Krise durch brüchige Lieferketten kaum Ausfälle passieren. Für Beratungen und Rückfragen sind wir immer erreichbar.“

