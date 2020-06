Theater an der Wien: Künstlerischer Betriebsdirektor Jochen Breiholz geht ab Februar 2021 als Operndirektor an die Opéra National de Lyon

Wien (OTS) - Seit April 2016 ist Jochen Breiholz am Theater an der Wien in der Position des Künstlerischen Betriebsdirektors u.a. für das Casting der Sänger*innen sowie der Leading Teams inklusive des Jungen Ensembles des Theater an der Wien (JET) verantwortlich.

Intendant Roland Geyer: „Ich freue mich sehr, dass Jochen Breiholz als Operndirektor an der renommierten Opéra de Lyon ab 2021 den nächsten Karriereschritt setzen kann. Zugleich bedaure ich natürlich, ihn als engagierten und kompetenten Partner in der Organisation und Koordination sowie in der Begleitung der künstlerischen Prozesse unseres international erfolgreichen Opernhauses zu verlieren. Ich gratuliere ihm zu seiner zukünftigen Position und wünsche ihm dafür alles Gute und viel Erfolg! Sein Fokus liegt allerdings bis Jahresende noch voll und ganz bei den auch Corona-bedingt enormen Herausforderungen, die zurzeit und in den kommenden Monaten auf unser Team im Theater an der Wien zukommen.“

Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien: „Mit Jochen Breiholz verlieren die Vereinigten Bühnen Wien einen äußerst kompetenten und fachkundigen Mitarbeiter. Ich gratuliere ihm ganz herzlich zu seinem Sprung als Operndirektor an die Opéra National de Lyon, einem Haus von Weltrang. Ich bedanke mich für die großartige Zusammenarbeit und wünsche Jochen Breiholz alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.“

Generaldirektor Serge Dorny: „Seit vielen Jahren verfolge ich die exzeptionelle Arbeit von Jochen Breiholz, zuerst in Riga, dann in Antwerpen und natürlich am Theater an der Wien. Zusammen mit dem neuen Generaldirektor Richard Brunel freue ich mich sehr, dass wir Jochen Breiholz als Operndirektor für die Opéra de Lyon gewinnen konnten. Wir heißen ihn herzlich willkommen!“

Die Opéra National de Lyon zählt zu den spannendsten Opernhäusern Europas und wurde u.a. 2017 bei den International Opera Awards in London als „Best Opera Company“ ausgezeichnet. Derzeit leitet Serge Dorny die ONL. Er übernimmt ab 2021 die Generalintendanz der Bayerischen Staatsoper München. Als neuer Generaldirektor der Opéra de Lyon folgt ihm 2021 der französische Schauspieler und Regisseur Richard Brunel.

