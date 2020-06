Produktnews: Helvetia Direktion für Österreich mit neuer Kunstversicherung

Kunst optimal versichert wissen: Helvetia bietet Schutz und Sicherheit für Kunstobjekte wie Gemälde, Grafiken oder Skulpturen, uvm.

Wien (OTS) - Kunstliebhaber investieren viel Zeit in ihre Leidenschaft – aber auch Geld. Wer Kunst besitzt, tut gut daran, diese zu versichern. Das gilt nicht nur für Museen oder Galerien, sondern auch für Privatpersonen. »Hier ist eine Versicherungslösung, wie wir sie bieten, optimal. Als privater Kunstsammler verstehe ich die Begeisterung für das Schöne und möchte Kunstwerke gut versichert wissen«, sagt Georg Krenkel, CEO der Helvetia Direktion für Österreich.

Wer benötigt diese Kunstversicherung und was deckt sie ab?

Die Kunstversicherung von Helvetia richtet sich an jeden, der Kunstgegenstände in Wohn- und/oder Geschäftsräumlichkeiten hat und diese gelegentlich auch transportiert bzw. transportieren lässt. Sie bietet einen sehr weitgehenden Versicherungsschutz im Rahmen einer Allgefahren-Deckung. Die versicherten Kunstgegenstände sind durchgehend vor allem gegen Beschädigung und Abhandenkommen durch Einbruchdiebstahl, Brand, Naturkatastrophen, Bruch, Missgeschicke (Fehlgriff, Fallenlassen, Umstoßen etc.), Vandalismus stationär, während des Transportes und während der Auf- und Abhängevorgänge (Nagel zu Nagel) im Geltungsbereich Österreich versichert.

Kunstsammlungen bis 300.000 Euro Versicherungssumme auf 1. Risiko

Die Festlegung der Versicherungssumme erfolgt durch den Versicherungsnehmer oder durch einen Kunstsachverständigen. »Wobei Liebhaberwerte nicht versichert werden«, wie Krenkel ergänzt.

Die Kunstversicherung kann bis maximal 50.000 Euro pro Kunstgegenstand und 300.000 Euro pro Sammlung bei der Helvetia Direktion für Österreich abgeschlossen werden. Transporte durch den Versicherungsnehmer sind bis maximal 100.000 Euro gedeckt, durch Kunstspeditionen durchgeführte Transporte sind mit bis zu 300.000 Euro versichert. Darüber hinausgehende Versicherungslösungen mit höheren Versicherungssummen bzw. Konzepte für Künstler, Händler, Galeristen, Museen und Kunstspediteure werden individuell vereinbart.

Günstige Prämienkonditionen

Die Jahresprämie beträgt 2 ‰ der Gesamtversicherungssumme, wobei eine Jahresmindestprämie je Versicherungsvertrag in Höhe von EUR 150 vereinbart gilt. Die Jahresprämie sowie die Jahresmindestprämie verstehen sich einschließlich Steuern.



Wirtschaftspartnerschaft galerie gugging

Als kunstaffines Unternehmen unterstützt die Helvetia Direktion für Österreich seit Herbst 2019 die galerie gugging als Wirtschaftspartner. Die Künstler aus Gugging kreieren einzigartige Werke der Art brut (Kunst von Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder einer geistigen Behinderung), die international große Anerkennung genießen. »Die Individualität der Künstler aus Gugging ist das Verbindende zu Helvetia. Wir stehen für individuelle, auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtete Lösungen. Über die Kunsttransport- und Kunstausstellungsversicherung sind wir ein verlässlicher Partner für Gewerbekunden. Mit der Kunstversicherung können wir unsere Expertise für Kunstliebhaber und Sammler im Privatkundenbereich nutzen«, so Krenkel.

Rückfragen & Kontakt:

Roman Beier, Prokurist



Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG

Direktion für Österreich

Jasomirgottstraße 2, 1010 Wien

T +43 (0) 1 533 81 55

roman.beier @ helvetia.at

www.helvetiatransport.at