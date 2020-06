Mai-Quote: ServusTV steigert sich erneut deutlich gegenüber dem Vorjahr

Salzburg (OTS) - Erstmals nach Corona wieder Live-Tennis mit Dominic Thiem bei der Austrian Pro Series – und: „Servus am Abend“, „Servus Nachrichten“ und die Dokureihe „Bergwelten“ erneut mit Rekordwerten.

Der Salzburger Privatsender legte im Mai signifikant zu und kam auf einen Marktanteil von 3,4% in der Basis – was einer Steigerung von 20% im Vergleich zum Mai 2019 (2,8%) entspricht. Damit ist ServusTV auch im Mai Österreichs Privatsender mit dem stärksten Wachstum.



Im Mai gab es auch erstmals wieder Live-Sport bei ServusTV. Die Live-Matches von Dominic Thiem bei den Generali Austrian Pro Series erzielten einen durchschnittlichen Marktanteil von 4,2% in der Basis, 3,8% in der Zielgruppe.



Sportlich war auch der Anstieg der Quoten bei „Bergwelten“: Hier kletterte der Marktanteil auf 5,6 % in der Basis und 5,2 % in der Zielgruppe (12-49) – Rekordwerte in beiden Gruppen. 190.000 Zuseher waren bei den bildgewaltigen Gipfeltouren im Mai durchschnittlich dabei. „Das Ausseerland – Entlang des Berge-Seen-Trails“ war beste Bergwelten-Sendung im Mai mit 6,8% Marktanteil (Gruppe 12+) und einer Durchschnittsreichweite von 246.000 Zusehern.



Im Vorabend setzte ServusTV den Aufwärtstrend ebenfalls weiter fort: „Servus am Abend“ knackte zum ersten Mal die 5%-Marke (Marktanteil im Monatsdurchschnitt: 5,2%). Die „Servus Nachrichten 19:20“ erzielten den bisher besten Monatsdurchschnitt von knapp 7 % (6,9%) und waren erneut die stärkste Nachrichten-Sendung im Privat-Fernsehen.

Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Tina Brohaska

+43 662 842244-28091

tina.brohaska @ servustv.com