Volkspartei trauert um Herbert Vytiska

Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Kurz und Europaministerin Edtstadler betroffen über Ableben des Kommunikationsexperten

Wien (OTS) - Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz würdigt die facettenreichen Leistungen von Herbert Vytiska, der gestern nach schwerer Krankheit im 77. Lebensjahr verstorben ist: „Mit Herbert Vytiska verlieren wir eine wertvolle, stets optimistische und hoch engagierte Persönlichkeit. In seinem beruflichen Leben hatte er sich ganz der Kommunikation verschrieben: Insbesondere als Pressesprecher von Alois Mock sowie Autor zeitgeschichtlicher Bücher fand er über Parteigrenzen hinweg höchste Anerkennung“.

„Herbert Vytiska war Europa ein Herzensanliegen. Engagement und Leidenschaft für die Europäische Union zeigte er nicht nur als Pressesprecher von Alois Mock, der Österreich als Außenminister in die EU geführt hat. Auch nach seiner aktiven Karriere in der Politik widmete er sich als Autor der Europäischen Union und ihrer Zukunft. Herbert Vytiska war ein Vordenker und hat bereits früh erkannt, dass es für einen Schritt nach vorne oft einen Blick auf die Vergangenheit braucht“, so Europaministerin Karoline Edtstadler.

„Herbert Vytiska wird uns allen in der Volkspartei in schöner und dankbarer Erinnerung bleiben. In diesen schweren Stunden gilt unser aufrichtiges Beileid und Mitgefühl seiner Familie und allen Angehörigen“, so Kurz und Edtstadler abschließend.

