BV Lichtenegger: Baubeginn für Gemeindebau neu am Handelskai

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 2. Juni, beginnen die Bauarbeiten für den „Gemeindebau neu“ am Handelskai 214. Im Einklang mit dem bestehenden Gemeindebau aus den 1970er-Jahren wird ein hochqualitativer Neubau errichtet. 332 Wohnungen, 458 PKw Stellplätze und 626 Fahrradabstellplätze werden dort, wo die 2019 abgetragene Hochgarage stand, neu errichtet und in etwa zwei Jahren bezugsfertig sein.

„Im neuen Gemeindebau am Handelskai entstehen zahlreiche hochwertige Wohnungen, die sich auch Menschen mit geringem Einkommen leisten werden können“, freut sich Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger. „Darüber hinaus ist es gelungen, eine gut durchdachte, zukunftsorientierte Grünraumgestaltung mitzuplanen.“ Mit hoher Aufenthaltsqualität der Freiflächen und Dach- und Fassadenbegrünungen knüpft dieser Bau an die Traditionen der Gemeindebauten in der Zwischenkriegszeit an. Auch einen Namen hat der Gemeindebau bereits: Er wird nach Lichteneggers Vorgänger in Karlheinz-Hora-Hof benannt.

„Wohnen ist ein Grundbedürfnis und darf daher nicht zu Spekulationen missbraucht werden“, betont Lichtenegger. Die rot-grüne Stadtregierung hat sich daher auf die Errichtung von leistbarem Wohnraum verständigt und für die Leopoldstadt zwei Bauflächen gefunden. Neben dem Handelskai 214 wird auch in der Dr.-Natterer-Gasse eine Wohnhausanlage entstehen.

