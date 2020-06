JVP-Lindinger ad Weltbauerntag: Junge Landwirte bestmöglich unterstützen

Heimische Landwirtschaft sichert die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln

Wien (OTS) - „Die Coronakrise hat uns gezeigt, wie wichtig bäuerliche Familienbetriebe sind, um auch in Krisenzeiten die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten“, so Klaus Lindinger, Abgeordneter zum Nationalrat, anlässlich des heutigen Weltbauerntages. „Im Namen der JVP möchte ich mich bei allen bedanken, die in der Krise Unglaubliches geleistet haben, um die Versorgungssicherheit in unserem Land zu gewährleisten. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen wir gerade junge Landwirte - diese machen rund 22 Prozent aus, was einen europäischen Spitzenwert darstellt - in ihrer Arbeit unterstützen“, zeigt sich Lindinger entschlossen.

Die Junge ÖVP setzt sich seit Jahren für eine starke heimische Landwirtschaft sowie die konsequente Förderung junger Landwirte ein.

„Unsere bäuerliche Landwirtschaft schafft Arbeitsplätze, sichert die Nahrungsmittelversorgung und liefert Produkte von höchster Qualität“, so Lindinger weiter. „Gerade deshalb setzen wir uns als JVP auch dafür ein, dass heimische Lebensmittel in öffentlichen Kantinen bevorzugt werden, um einerseits unsere Landwirte zu unterstützen und andererseits, aufgrund der verkürzten Lieferwege, einen Beitrag für den Schutz des Klimas zu leisten. Unsere Bauern sind diejenigen, die dafür sorgen, dass wir in Österreich jederzeit einen gut gedeckten Tisch haben können. Damit das auch in Zukunft möglich ist, werden wir uns als Junge ÖVP auch weiterhin für die besten Rahmenbedingungen für unsere Landwirte stark machen“, so Lindinger abschließend.

