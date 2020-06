„ORF 1 Freistunde“ von 2. bis 5. Juni

Fanny Stapf stellt sich noch einmal der Matura; außerdem: Der Wochenüberblick

Wien (OTS) - Fanny Stapf goes Matura! Zehn Jahre nach ihrer eigenen Matura stellt sich Fanny Stapf für die „ORF 1 Freistunde“ noch einmal der schriftlichen Prüfung in Deutsch, Mathematik und Englisch – inklusive Handyabnahme, Kloaufsicht und allem, was dazugehört. Damals hat sie Mathematik nur knapp bestanden, wie sieht das zehn Jahre später aus? Und wie wird die Moderatorin in Deutsch und Englisch abschneiden? In einer Reportage am Dienstag, dem 2. Juni 2020, zeigt Fanny, wie sie sich vorbereitet, wovor sie am meisten Angst hat und ob das Leben sie auf diese Prüfung genug vorbereitet hat. Außerdem stehen auch in der nächsten Woche – von 2. bis 5. Juni – wieder spannende Dokumentationen, Erklärstücke und tägliche Nachrichten auf dem Programm der „ORF 1 Freistunde“ von 9.00 bis 12.15 Uhr. Zuzsätzlich gibt es wieder zwei Schwerpunkte: Der Mittwoch steht unter dem Motto „Fucking Complicated“ und Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, Fragen zum Thema Sex und Liebe zu stellen, und der Freitag wird zum Fridays-for-Future-Tag und widmet sich den Themen Klima und Umwelt.

Die Themen der „ORF 1 Freistunde“ im Wochenüberblick:

Dienstag, 2. Juni

Matura-Reportage mit Fanny Stapf. Außerdem: „Angstfach Mathe – Was steckt dahinter?“, eine Reportage dokumentiert den Highschool-Abschluss in den USA während Corona, Beitrag zum Thema „Was tun nach der Matura?“ – drei Personen, drei Entscheidungen, drei Geschichten.

Mittwoch, 3. Juni

Schwerpunkt „Fucking Complicated“: Talk mit Sexualpädagoge Markus Sukdolak über das Männerbild und das erste Mal. Außerdem ein Lokalaugenschein an der Oberen Adria – Italien nach Corona, das Leben nach der Krise.

Donnerstag, 4. Juni

Reportage zum Thema Männergesundheit und Hodenkrebs: Ein junger Sportler erzählt von seinem Kampf gegen den Krebs und Reporter Sebastian geht das erste Mal in seinem Leben zum Urologen und lässt sich routinemäßig untersuchen.

Freitag, 5. Juni

Schwerpunkt „Fridays for Future”: Was passiert mit Plastikflaschen nachdem sie im Plastikmüll entsorgt wurden? Ist Bio-Plastik wirklich „gutes“ Plastik? Außerdem ein Beitrag über Österreich und die Umwelt – wo stehen wir und wo wollen wir hin?

Das morgendliche „OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder von 6.00 bis 9.00 Uhr unter anderem mit:

8.00 Uhr: ABC Bär

8.15 Uhr: Schmatzo

8.30 Uhr: Knall genial Clip

8.35 Uhr: Trickfabrik

Die „ORF 1 Freistunde“ ab 2. Juni:

9.00 Uhr: ZIB ZACK

9.03 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.07 Uhr: Das Waisenhaus für wilde Tiere

09.55 Uhr: ORF 1 Freistunde

09.56 Uhr: Universum

10.40 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.02 Uhr: ZIB ZACK

11.05 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.06 Uhr: Newton

11.27 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.28 Uhr: Jamie & Jimmy’s Food Fight Club

12.13 Uhr: ZIB ZACK

