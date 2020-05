„Bürgeranwalt“: Angehörige von Wachkoma-Patienten üben Kritik – sind die Corona-Regeln zu restriktiv?

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 30. Mai 2020, um 18.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Angehörige von Wachkoma-Patienten üben Kritik – sind die Corona-Regeln zu restriktiv?

Wachkoma-Patientinnen und -Patienten sind seit Wochen Corona-bedingt von ihren Angehörigen isoliert. Ein unerträglicher Zustand, klagt die Mutter einer Tochter, die nach einem schweren Unfall in einem Pflegewohnhaus untergebracht ist. Sind die Regeln in den Heimen zu restriktiv? Im Studio diskutiert ein Vertreter des Wiener Krankenanstaltenverbundes mit Volksanwalt Bernhard Achitz und der Mutter einer Wachkoma-Patientin.

Stornierte Urlaubsreisen – ist das bei Reiseveranstaltern angezahlte Geld verloren?

Unzählige Reisen mussten aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden und viele Betroffene fragen sich, ob sie ihre Anzahlungen nur in Form von Gutscheinen oder gar nicht zurückbekommen. Sollte man noch nicht abgesagte Reisen umbuchen oder hoffen, dass alles wie geplant ablaufen wird? Im Studio diskutieren die ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner und Reiserechtsexperte Rechtsanwalt Dr. Eike Lindinger.

Mutter-Kind-Pass-Bestätigung nicht weggeschickt – 1.300 Euro „Strafe“ für junge Mutter?

Silvia B. hatte vergessen, die Bestätigung über alle zwölf Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen an die Gesundheitskasse zu schicken. Die Folge: 1.300 Euro Rückforderung von bereits erhaltenem Kinderbetreuungsgeld. Die Mutter ist entsetzt, sie werde so schwer bestraft, als hätte sie die Untersuchungen gar nicht oder nur teilweise gemacht. Die inzwischen zweifache Mutter hat sich an Volksanwalt Bernhard Achitz gewandt.

